Beautiful, accadrà il 5 ottobre: una lite furiosa sconvolgerà la trama della soap

Beautiful continua ad appassionare milioni di telespettatori. Sono diverse le trame della soap opera destinate a stupire: in arrivo un colpo di scena.

Tra gli appuntamenti più amati dal pubblico di Mediaset troviamo sicuramente Beautiful, la soap opera americana che va in onda dalle ore 13:45 su Canale 5. Secondo le anticipazioni sono in arrivo diversi colpi di scena destinati a stupire tutti.

La nuova settimana in compagnia di Beautiful si aprirà con Brooke e Ridge che in compagnia di Baker metteranno sotto pressione Mike. I due sono convinti che sia stato lui ad aiutare a Sheila ad evadere. Nonostante i modi dei due Baker deciderà di non collaborare. Finn invece cercherà di capire dalla madre come ha fatto a salvarlo, con lei che sarà costretta a rivelargli una verità. L’autrice del suo salvataggio è stata Li ed allo stesso tempo la madre gli rivelerà che la sua mamma adottiva è stata vittima di un incidente d’auto.

A questo punto si arriverà al secondo episodio settimanale che vedrà Ridge arriva a casa di Taylor informando sia lei che Thomas di aver parlato con il secondino. I tre si confideranno e saranno tutti preoccuapti per Steffy che da tempo non è reperibile al telefono. A questo punto Taylor riceve una chiamata in cui scopre che la figlia ha deciso di farsi ricoverare in una clinica psichiatrica, per ricevere aiuto ed elaborare il lutto. Ma il vero colpo di scena arriverà giovedì 5 ottobre, andiamo a vedere l’episodio che terrà alta la tensione.

Beautiful, una lite furiosa sconvolge tutto: cosa succederà mercoledì 5 ottobre

Nella puntata che verrà trasmessa il 4 ottobre dove vedremo Bill e Wyatt a cena fuori, con Spencer senior molto preoccupato per quanto successo. Ci sarà grande preoccupazione, con Wyatt che cercherà di consolare il compagno. Più tardi però Bill, tornando a casa, si imbatterà in una donna sotto shock e ferita, che è rannicchiata in un angolo. Il magnate inizialmente ignora che quella sarà proprio Li che è riuscita a sopravvivere a Sheila.

Arriviamo quindi alla puntata di Giovedì 5 ottobre, che si aprirà con Ridge, Taylor e Thomas molto dispiaciuti per quanto sta passando Steffy, non pensando che addirittura la donna decidesse di ricoverarsi in una clinica psichiatrica. Allo stesso tempo vedremo un Finn pronto a scatenare la sua rabbia contro Sheila, autrice dell’omicidio di sua madre. Da qui ne nascerà una lite furiosa, con Finn che proverà ancora a scappare, dando dell’assassina alla Carter. La puntata si chiuderà con Liam che rivelerà a Wyatt che Steffy è stata ricoverata.

Nel corso della penultima puntata settimanale Bill riuscirà a capire con l’aiuto di Wyatt che la donna ferita è Li. Sheila invece, nonostante un Finn furioso, risucirà a sedarlo. Mike arriverà proprio in quel momento, nonostante Ridge e Brooke lo bracchio. La Carter, infuriata, chiederà al secondino di fare più attenzione, con quest’ultimo che fuggirà vedendo Finn sotto sedativi.

Infine la settima si chiuderà con Bill che sta prestando le cure a Li ed ha chiamato un medico suo amico. Mentre invece Spencer riceverà una chiamata da parte di Liam, informandolo di Steffy ed il suo ricovero nella clinica psichiatirca. Proprio sentendo il nome della Spencer, Li sussulterà. Questo e tanti altri colpi di scena sono in arrivo nelle nuove puntate di Beautiful.