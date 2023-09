Canone Rai, arriva la brutta notizia | Il prezzo subirà un aumento

In questo articolo parliamo di grandi modifiche inerenti il Canone Rai, a partire da un nuovo costo e nuovi modi per evitare l’evasione della tassa

La televisione è uno degli strumenti che ci tengono compagnia, soprattutto nei momenti in cui passiamo del tempo a casa.

Soprattutto in autunno, stare davanti alla tv e guardare i propri programmi preferiti, è un modo per potersi rilassare senza seccature. Una bella cioccolata calda, una tisana, una poltrona comoda, o quel che preferite di più, e via con qualche bel programma interessante. Oggigiorno l’offerta televisiva e di streaming è molto ampia e in grande competizione, per cui è sempre importante che i programmi siano all’altezza delle aspettative.

Tra le televisioni che offrono programmi seguiti dal telespettatori, c’è la RAI, la televisione pubblica italiana, o TV di Stato. Per guardare i programmi Rai si deve pagare ogni anno un canone, e questo finora era stato incluso nella bolletta della luce. Ma con l’avvento del governo Meloni, ci saranno dei significativi cambiamenti che riguardano il pagamento del canone. Ecco quali potrebbero essere.

Canone Rai, nuovo prezzo in arrivo e grandi cambiamenti

La tv pubblica sta per subire un grande cambiamento. Il Governo sta esaminando una serie di modifiche innovative, tra cui l’ipotesi di far diventare la TV una Digiltal Media Company.

Una modifica simile potrebbe rimettere in discussione il modo in cui si producono e distribuiscono i contenuti, ma anche come si pagherà l’abbonamento alla tv di Stato. Si prevede una grande trasformazione che dovrebbe prendere il via nel 2024, anno in cui il Canone Rai non si pagherà più con la bolletta della luce. Tra le novità che vedremo dal prossimo anno, ci sarà un nuovo metodo di riscossione di questa tassa, e il Governo intende far sì che l’evasione sia minima.

Questo prevederà, dunque, una serie di provvedimenti per fare in modo che la riscossione sia più efficiente. Per chi è esente dal pagamento del Canone, si farà in modo che questa resti invariata. Dunque, l’esecutivo Meloni sta lavorando a grosse modifiche, tra cui il contrasto all’evasione fiscale più marcato e un nuovo modo per riscuotere la tassa. Vedremo quali saranno i cambiamenti più precisi nel dettaglio, nel corso del tempo, che tipo di influsso avranno anche sui cittadini. Per ora, il canone costa 90 euro, ma non ci resta che attendere e vedere quali saranno i cambiamenti anche sui prezzi.