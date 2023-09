Elettra Lamborghini non trattiene le lacrime tra le braccia del suo Afrojack: il post commovente

Elettra Lamborghini non è riuscita a trattenere le lacrime: la cantante, sempre provocante, forte e irriverente ha mostrato il suo lato sensibile.

Per i fan è abbastanza insolito vederla piangere, eppure è accaduto. Sono lacrime d’amore: il cuore dell’artista pop batte forte per la sua dolce metà, il producer che le ha rubato il cuore.

Elettra Lamborghini ha pianto tantissimo per il suo amato Afrojack: ecco la dedica romantica in occasione del loro anniversario. Un traguardo che ha commosso moltissimo sia lei che il pubblico.

Elettra Lamborghini, la cantante in lacrime per Afrojack

Elettra Lamborghini, come forse saprete già, è una cantante molto apprezzata, nipote del fondatore della storica casa automobilistica Lamborghini, e con gli anni è diventata una star affermata della musica pop italiana. Il suo successo è legato in parte, oltre che al suo indiscusso talento canoro, anche al suo personaggio.

Simpatica, bella, irriverente e autoironica, Elettra Lamborghini con il suo carisma e la sua bravura ha conquistato il cuore di tantissimi fan e il suo stile provocatorio i suoi tattoo maculati i look eccentrici e le mise da femme fatale non farebbero pensare a un carattere dolce e tenero. Elettra Lamborghini invece è anche una persona molto romantica e sensibile, e ha messo in luce il suo lato più emotivo nelle scorse ore, quando sul suo account ufficiale di Instagram ha pubblicato una storia con un collage di foto scattate in occasione del matrimonio tra lei e Afrojack, ovvero il producer che le ha rubato il cuore 5 anni fa.

Elettra e Afrojack si sono conosciuti tramite alcuni amici in comune perché lui invaghito, ha cercato di entrare in contatto con la cantante e così si sono incontrati per la prima volta a Treviso. Allora lui viveva in Olanda, e Elettra dopo circa un mese è andata a trovarlo, come lei stessa ha raccontato ai microfoni di Verissimo un po’ di tempo fa.

Proprio in questi giorni la cantante e il producer hanno festeggiato il loro quinto anniversario, e Elettra Lamborghini guardando le foto scattate nella magica location del lago di Como, dove hanno ricevuto gli invitati dopo il fatidico sì, non ha potuto che commuoversi. La cantante non è riuscita a trattenere le lacrime, e, come se lei stessa ha scritto nella sua Instagram story ha pianto come una bambina. Anche i fan si sono commossi tantissimo e il post di poche ore fa in cui abbraccia suo marito ha fatto il book di likes, congratulazioni e commenti affettuosi.