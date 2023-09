Il test della personalità che ti aiuta a trovare l’amore della tua vita

Vuoi scoprire quale errore commetti e che ti impedisce di trovare l’amore della tua vita? Grazie a questo test potrai avere un aiuto per risolvere.

Alcune persone impiegano più tempo per poter trovare una persona compatibile con cui condividere i propri sentimenti e, di tutto dovesse andare al meglio, anche la loro vita.

Trovare l’amore non sempre è facile, ma in alcuni casi si corre il rischio di auto-sabotarsi e di conseguenza di rallentare ancora di più le tempistiche che permetterebbero di trovare un partner ideale. Se quello che ti interessa scoprire è proprio qual è l’errore che commenti e che ti impedisce di trovare l’amore della tua vita, questo è il test che fai al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e per ricercare tra i profili del test quello corrispondente alla sagoma che hai visto per prima tra le tue presenti. Ti informo che il test va eseguito solo per divertimento, visto che non si basa su alcuna prova scientifica

I profili del test: che errore commetti in amore

Se nell’immagine presente qui sopra la sagoma che hai scorto per prima è quella di un piede significa che devi smettere di aspettare il principe azzurro. Quello che ti aspetti di trovare in un uomo è una visione irrealistica di come si comportano effettivamente le persone. Questo non significa assolutamente che dovresti lasciare una possibilità aperta per chiunque, ma che dovrai cercare di adeguare i tuoi standard alle persone che veramente esistono.

Pensando di poter trovare il partner perfetto che non abbia neanche un difetto, si perdono tante di quelle occasioni che se solo si potesse sapere quante sono state sarebbe da mettersi le mani nei capelli. Quello che devi cercare è una persona che possa essere perfetta per te anche con i suoi difetti.

Se invece l’immagine che hai notato per prima è quella di una piuma significa che non hai abbastanza autostima. Non essendo per niente sicuro di te e delle tue capacità non cerchi nemmeno di approcciarti alle altre persone e per queste ragioni già ti è difficile avere delle conoscenze. In questo modo non hai la possibilità di poter andare a chiedere un appuntamento a una persona che davvero ti piace e di conseguenza perdi un sacco di potenziali occasioni positive. Quello che potresti fare è iniziare con dei piccoli passi, e in questo modo arriveranno dei risultati soddisfacenti che ti permetteranno di fare il primo passo quando si presenta l’occasione.