Scoperte le cause scatenanti dei tumori: lo studio

Sono state scoperte le cause scatenati dei tumori. Uno studio ha analizzato tutti i dettagli per avere delle risposte: ecco cosa è stato detto.

In molti centri di ricerca sul cancro nel mondo vengono studiate la diagnosi e il trattamento della malattia, così come le cause. Gli scienziati stanno facendo grandi passi avanti nel comprendere sempre più come i cambiamenti nel DNA di una persona possano far sì che le cellule normali diventino cancerose.

La biologia e la medicine sono due campi grandissimi, dove lo studio sui tumori costituisce un campo di approfondimento di rilevanza scientifica fondamentale. Per tutti gli studiosi è di enorme importanza cercare di comprendere quali siano le cause che scatenano un tumore. Questo, infatti, rappresenta un tassello cruciale nel cercare di affrontare al meglio tale patologia.

È bene andare a considerare tutte le variabili diverse che si possono incontrare e che concorrono all’insorgenza di masse tumorali, fornendo in questo modo un quadro informativo dettagliato, bastato su ricerche scientifiche consolidate.

Le cause dei tumori: ecco cosa dicono gli esperti

All’interno dell’organismo di tutti gli umani le cellule nascono, crescono e muoiono, e poi vengono sostituite da nuove cellule. Se c’è qualcosa di imprevisto e una cellula nasce prima che quella vecchia muoia, nuove cellule proliferano e si vanno a posizionare sopra quelle vecchie e con questa appare una massa di tessuto chiamata appunto tumore.

Un tumore può essere maligno, quindi canceroso, o benigno, cioè non canceroso. Le cellule tumorali maligne si dividono in modo incontrollabile e sono anormali, quindi possono diffondersi, invadere e danneggiare i tessuti e gli organi. Queste cellule possono diffondersi e formare metastasi in altre parti del corpo. Anche le cellule tumorali benigne sono anormali, ma non hanno la capacità di diffondersi.

In pratica, quindi, la causa del tumore sono i cambiamenti cellulari. Tali cambiamenti possono essere generati da diversi fattori che riguardano la nostra vita e questi sono:

Genetica ;

; Dieta e obesità ;

; Stress ;

; Traumi ;

; Eccessiva esposizione al sole ;

; Esposizione a tossine chimiche ambientali, come inquinamento, radiazioni, fumo o assunzione eccessiva di alcol.

La stragrande maggioranza dei tumori non presenta sintomi nella fase iniziale del processo, Ciononostante, ci sono alcuni segni che possono indicare la presenza di un tumore, come lesioni cutanee, noduli al seno e alla prostata, sangue nelle feci, tosse con sangue, perdita di peso, sangue nelle urine, raucedine senza una ragione chiara e anemia.