Nuove assunzioni in polizia: non serve la laurea, tutti i dettagli

Indette nuove assunzioni in polizia: per candidarsi basta il diploma di scuola superiore. Vediamo tutti i requisiti del bando

Trovare un lavoro nel 2023 non è affatto una cosa semplice: la disoccupazione è sempre molto alta e sono tanti i giovani che sono in attesa di occupazione. Una delle strade da seguire per cercare una occupazione è quella di tenere sotto controllo i bandi di concorso che sono periodicamente aggiornati.

Uno degli ultimi concorsi pubblicati sui vari albi pretori dei comuni italiani riguarda un concorso per l’assunzione di istruttori di Polizia Locale. Si tratta di un lavoro che può essere svolto senza titoli di laurea ma soddisfacendo altri requisiti. Vediamo allora tutti i dettagli per partecipare a questo bando di concorso.

Concorso per agenti di Polizia Locale: come candidarsi

Il comune di Jesolo ha indetto un bando di concorso mirato all‘assunzione di 8 istruttori di Polizia Locale. Coloro che supereranno le prove concorsuali saranno assunti a tempo pieno e indeterminato. Si tratta quindi di una occasione da non lasciarsi assolutamente scappare dal momento che parliamo di un posto di lavoro assicurato fino al momento della pensione.

Per poter partecipare al bando di concorso bisogna avere tra i 18 ed i 35 anni; avere cittadinanza italiana, non aver riportato condanne penali e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Bisogna inoltre avere il diploma di scuola superiore ed essere in possesso della patente B.

Il concorso sarà suddiviso in tre prove d’esame: una fisica, una scritta e una orale. Le prove verteranno su argomenti di ordinamento degli enti locali; di diritto costituzionale e amministrativo; di codice e procedura penale e di sicurezza urbana e pubblica. Altri argomenti di prova saranno quelli relativi alla normativa in materia anticorruzione legge 190/2012; elementi in materia di tutela e protezione dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679; codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e DPR 81/2023).

I candidati dovranno poi accertare la propria conoscenza di lingua inglese e le loro competenze di informatica. Gli interessati al concorso dovranno inviare la propria candidatura per partecipare al bando entro il 20 ottobre 2023 tramite il portale di reclutamento inPA.

I candidati, per poter accedere al portale dovranno essere in possesso di credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS e, inoltre, una PEC personale. L’autenticazione con le proprie credenziali elettroniche è infatti l’unico modo per poter accedere alla piattaforma che consente di candidarsi al concorso. Anche la casella di posta elettronica certificata è uno dei requisiti essenziali per avere le comunicazioni istituzionali sul concorso.