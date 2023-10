Michelle Hunziker, la foto (tenerissima) col nipotino: “Morbidezza infinita”

Michelle Hunziker nonna dolcissima in un nuovo scatto col nipotino Cesare: “Morbidezza infinita”, davvero uno spettacolo insieme.

La nascita di Cesare, primo figlio di Aurora Ramazzotti, ha portato tantissima gioia nella vita di tutta la famiglia e, ovviamente, anche in quella di Michelle Hunziker. A 46 anni, la conduttrice svizzera si è subito guadagnata sul web il titolo di “nonna più bella d’Italia”; in questa prima estate col nipotino si è goduta pienamente le vacanze, in vista di una nuova stagione televisiva da vivere da assoluta protagonista.

Già in programma un periodo a Striscia la Notizia, ma non solo; Michelle ha da diversi anni ormai un suo show su Canale 5 e tutto fa pensare che tornerà in onda anche la prossima primavera, oltre ad essere coinvolta con Gerry Scotti in un altro progetto (di cui però ancora non si sa nulla nel dettaglio).

Tra un impegno e l’altro, quando può, Michelle si dedica totalmente alla sua famiglia, postando molto spesso foto e altri contenuti sui social; eccola così col nipotino in braccio, lo scatto dolcissimo che diventa subito virale su tutto il web.

Michelle Hunziker col nipotino Cesare, lo scatto è tenerissimo – FOTO

Nella sezione delle stories del suo profilo Instagram, Michelle Hunziker ha condiviso nelle ultime ore uno scatto che la vede con in braccio il suo nipotino, in un momento dolcissimo di relax e coccole che, sul social, viene accompagnato anche da una didascalia tenerissima aggiunta direttamente dalla conduttrice.

“Morbidezza infinita” scrive infatti Michelle, con tanto di cuore rosso, mentre con la mano sinistra tiene il pancino del nipotino, comodissimo sulle gambe della nonna. Un altro scatto che riempie subito il web di tantissima tenerezza, come spesso succede quando la conduttrice svizzera (che non manca di essere ancora un’icona di sensualità del nostro mondo dello spettacolo) si fa immortalare col piccolo figlio di Aurora.

Da tempo, comunque, la Ramazzotti ha preso la decisione di non mostrare più in volto suo figlio e, infatti, anche in questo scatto si vedono solamente le gambe. Quella di Aurora è stata una decisione presa per rispettare la libertà di suo figlio, oltre che la sua innocenza: quando crescerà, sarà lui a decidere quando e come mostrarsi sui social. A prescindere da tutto, il piccolo Cesare è, intanto, riempito da tantissimo affetto, molto spesso proveniente anche dai fan di sua mamma e di sua nonna.