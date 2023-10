La pasta diventa dietetica con questi trucchi dei dietologi che valgono oro: torni subito in forma

Non rinunciare alla pasta quando vuoi perdere un po di peso! Scopri questi trucchi svelati dai miglior dietologi per mangiarla lo stesso!

La maggior parte delle persone quando sono a dieta, danno per scontato che la pasta faccia ingrassare e quindi la evitano come un nemico pericoloso. E se ti dicessimo che puoi mangiarla restando comunque in forma? Ebbene si, è possibile, e ce lo confermano i professionisti in questo campo, ovvero i dietologi. Scopriamo insieme come fare!

Certo, la pasta è un alimento alquanto calorico, e spesso viene considerata come un cibo che fa ingrassare per chiunque avesse intenzione di dimagrire o di restare in forma. Beh, siamo qui per dirti che questa convinzione non è del tutto giusta, occorre solo sapere come consumare la pasta con un certo criterio e quali accorgimenti devi mettere in pratica.

Quindi è possibile mangiare la pasta anche quando si desidera perdere peso, basta avere delle piccole accortezze sulle quantità, sulla cottura e soprattutto sul condimento scelto. Infatti adesso ti spiegheremo il perché e soprattutto, ti sveleremo come preparare un piatto di pasta sano e leggero, ce lo confermano anche i dietologi! Vediamolo subito tutti i dettagli in merito.

Ecco i trucchi svelati dai dietologi che renderanno il tuo piatto di pasta light!

Partiamo subito dalla quantità: il segreto per preparare un piatto di pasta leggero è quello di non sforare i 70 grammi per porzione.

Meglio ancora se si utilizza della pasta integrale perché più ricca di fibre, si deve arricchire il piatto con diverse verdure nutrienti, che riusciranno a saziarti senza farti sentire i morsi della fame. Inoltre, sono molto importanti anche i tempi di cottura, infatti è meglio scolare la pasta quando è al dente perché si va a ridurre l’impatto glicemico.

Mentre per quanto riguarda i condimenti, ovviamente bisogna scegliere ingredienti light. Inoltre, è molto importante fare una selezione ampia di condimenti sani, senza cadere sempre nelle stesse scelte che portano alla monotonia. Quindi per riuscire a comporre un menù settimanale gustoso, il trucco è quello di considerare tre ingredienti principali diversi che comprendano verdure, proteine magre e olio evo anche se di quest’ultimo bisogna utilizzarne delle quantità modeste. In questo modo, la pasta riuscirà a rientrare senza problemi nella tua dieta, senza dover mai più rinunciare a questo piatto tanto amato quanto diffamato.