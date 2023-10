I segni zodiacali presi di sé e sempre ego riferiti: meglio stare alla larga da loro

Alcuni segni zodiacali è meglio evitarli: sono persone assolutamente narcisiste e concentrate unicamente su se stesse.

Ogni segno zodiacale ha i suoi pregi e i suoi difetti. O meglio: le sue caratteristiche. Alcuni hanno la peculiarità di essere degli inguaribili narcisisti. Vediamo insieme quali sono.

Vanità e narcisismo sono caratteristiche che, in misura maggiore o minore, ognuno di noi ha. Essere un po’ vanitosi e curare il proprio aspetto non è un dramma in fondo. Il problema nasce quando una persona mette sempre se stessa al centro del mondo e ignora del tutto i bisogni di chi le sta intorno. Avere a che fare con soggetti concentrati unicamente su se stessi può essere molto avvilente perché non ci si sente mai considerati.

Chiaramente molto dipende dall’educazione che si riceve in famiglia e dall’ambiente in cui si cresce. Ma anche in questo caso il segno zodiacale gioca un ruolo importantissimo nel determinare il nostro livello di narcisismo. Con alcuni segni è bene non avere a che fare troppo spesso.

Ecco i segni zodiacali più narcisisti

Ogni segno zodiacale si distingue da tutti gli altri per tutta una serie di peculiarità. Ci sono i segni molto razionali e prudenti, i segni sognatori e con la testa tra le nuvole, i segni super pignoli. E poi ci sono i segni narcisisti, sempre e solo concentrati su se stessi. Scopriamo quali sono.

In gergo si dice che certe persone pensano di essere “l’ultimo biscotto della confezione “. In pratica hanno un ego smisurato e pensano che chiunque entri in contatto con loro sia fortunatissimo e, per questo, debba adorarli. Avere autostima va benissimo: ciò che non va bene è sentirsi superiori agli altri e pensare solo ai propri bisogni. Avere a che fare con questi segni non è facile, specialmente se si tratta di una relazione amorosa. Ecco perché sarebbe meglio tenerli alla larga.

Scorpione

Le persone nate sotto il segno dello Scorpione hanno un fascino magnetico e lo sanno. Sono dei conquistatori nati anche perché, solitamente, hanno un’ottima parlantina e sono intelligenti e intuitivi. Sanno sempre come far cadere ai loro piedi la loro preda di turno. Il problema è che, raggiunto l’obiettivo, si disinteressano completamente dei bisogni e dei desideri dell’altra persona ma pensano solo a se stessi.

Leone

Non è una novità: il Leone si sente il re. Della foresta ma non solo. Le persone del Leone si sentono i re e le regine di ogni situazione e se non sono al centro dell’attenzione alzano i tacchi e se ne vanno nel bel mezzo di una festa. Compensano il loro narcisismo con una buona dose di generosità verso chi li adora e li segue. Sono generosi e protettivi ma solo se accettate di farli stare sul loro piedistallo.