No, conciliare il sonno con la tv accesa non è una buona idea | Stai danneggiando la tua salute

Dormire con in sottofondo la televisione potrebbe non essere la migliore delle idee: in realtà ostacola il sonno e non fa bene alla salute.

Per la nostra salute è molto importante assicurarsi un sonno di qualità, ma purtroppo non tutti riescono sempre a ad addormentarsi con facilità. Proprio per questo, un’abitudine che hanno in molti, nonostante il fatto che non faccia molto bene, è quella di addormentarsi con il sottofondo della televisione, proprio per conciliare il sonno.

Noi passiamo circa un terzo di tutta la nostra vita a dormire, proprio perché è un processo importantissimo per la nostra salute. Il corpo si riposa e nel frattempo il cervello rimane in realtà attivo, svolgendo lavori fondamentali. Dormire, infatti, permette di eliminare delle connessioni neurali di troppo che si sono formate durante la giornata e per di più consolida le informazioni importanti durante la fase REM, quella dei sogni.

Dormire con la tv accesa: un’abitudine da evitare

Mentre si dorme, per di più, vengono rilasciati vari tipi di ormoni, tra cui quello della crescita, che è importante per i bambini e per il metabolismo degli adulti. Anche i neurotrasmettitori, che influenzano l’umore, vengono regolati in modo significativo durante il sonno. Quando si dorme male non ci sentiamo solo stanchi e talvolta irritabili, a lungo andare potrebbe portare anche ad un aumento di rischio di problemi cardiaci ed invecchiamento precoce del cervello, nel caso si trattasse di condizioni croniche.

Il sonno è diviso in dei cicli di circa 90 minuti, ed attraversa diverse fasi. Le fasi sono di sonno leggero, sonno profondo e la fase REM, quella in cui si sogna. I cicli si ripetono dalle 4 alle 5 volte circa durante la notte, e più si va verso il mattino più diminuisce il sonno profondo e aumenta invece la fase dei sogni.

Cosa fare per dormire meglio

Il motivo per il quale è bene non dormire con la tv in sottofondo riguarda come produciamo la melatonina. Quando cala la sera e l’ambiente diventa buio, il cervello rilascia melatonina, che è un ormone che favorisce il sonno. Se invece la stanza è illuminata da luci, schermi come la tv o il computer o i cellulari, la produzione di melatonina viene ostacolata e risulta più difficile addormentarsi. Anche ad occhi chiusi, la luce viene ancora percepita e ciò richiede al cervello uno sforzo che potrebbe compromettere la qualità del sonno.

Quindi per massimizzare la qualità del sonno, è fondamentale ridurre la luminosità della stanza in cui dormiamo, mantenere una temperatura adeguata, dormire in un posto che abbia pareti dai colori caldi o neutri e ridurre le fonti di rumore. Sostituire la televisione ad esempio con la lettura di un libro può conciliare più facilmente il sonno.