Tutti pazzi per gli orecchini virali di Bottega Veneta, ma il prezzo è assurdo: ecco dove puoi trovare i dupe a meno di €20

L’ultima tendenza valorizza gli orecchini di Bottega Veneta. I dupe sono sulla bocca di tutti, ma il prezzo è assurdo.

La moda ha un prezzo e questo spesso è molto alto. Ne sono un esempio i nuovi orecchini dupe di Bottega Veneta, una coppia di orecchini particolarmente belli e di tendenza, ma con un prezzo non abbordabile da tutti gli interessati. Vediamo dove trovarlo e a che prezzo.

Bottega Veneta è una delle aziende italiane di maggior impatto nel campo della moda. Le sue manifatture passano dalle borse ai capi d’abbigliamento, dalle scarpe alla gioielleria, per creare uno stile unico che affianca l’eleganza minimale con una ricerca molto attenta delle forme e dei dettagli dei singoli elementi. Tutti i prodotti di Bottega Veneta seguono questa filosofia: eleganza e ricercatezza, con una serie di articoli molto impegnativi ed appariscenti che calcano le passerelle di tutto il mondo riscuotendo sempre grande consenso sia dalla critica che dalle vendite.

Tale eleganza non viene ceduta per niente, infatti i prodotti Bottega Veneta hanno dei prezzi molto alti, certo non alla portata di chiunque. Parlando del reparto di gioielleria, i prezzi di molti degli articoli sono altissimi, in particolare per quanto riguarda gli orecchini. I modelli Drop e Large Drop di Bottega Veneta hanno un prezzo di listino di 550 e 900 euro per la versione argentata e 580 e 950 euro per la versione dorata. Si tratta di orecchini estremamente impegnativi e preziosi che una persona con uno stipendio medio non può certo permettersi. Fortunatamente sul mercato ci sono delle alternative valide, ma decisamente più accessibili.

Il mercato dei dupe

Nel gergo si definisce “dupe” la copia di un prodotto specifico con un prezzo inferiore. Esistono moltissimi dupe nel mercato, soprattutto della gioielleria, e anche Bottega Veneta non fa eccezione. Questi accessori non ufficiali e a basso prezzo sono molto popolari perché permettono a chiunque di imitare lo stile di Bottega Veneta pur non stando ai prezzi folli degli articoli ufficiali. Gli orecchini Drop sopra citati sono un ottimo esempio, perché il loro dupe, acquistabile su Amazon, è diventato estremamente popolare su TikTok, diventando di gran moda soprattutto tra le più giovani.

Divenuto popolare grazie alla tiktoker Ludovica Ragazzo, i dupe degli orecchini Drop sono stati ricevuti e aperti davanti alla telecamera della giovane in un suo video. Gli orecchini appaiono pressocché identici agli originali con la forma a goccia arcuata da applicare all’orecchio dalla punta. Non essendo fatti di argento puro gli orecchini hanno il vantaggio di essere molto più leggeri degli originali.

Stile a basso prezzo

Pur essendo di forma identica agli originali, gli orecchini dupe possono essere trovati su Amazon ad appena 17,99 euro di spesa. Il prezzo varia leggermente a seconda dell’offerta o del negozio, ma siamo sempre intorno, e molto spesso sotto, ai 20 euro.

Un vero affare per chi vuole replicare lo stile elegante e distinto di Bottega Veneta ma non ha un patrimonio da spendere nei loro articoli super esclusivi.