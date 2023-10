Se hai una vecchia tv non buttarla, vale un sacco di soldi grazie al bonus: ecco quando scade

Non buttare il vecchio televisore di casa, ecco il bonus al quale si può accedere e che permette di risparmiare una buona quantità di denaro

Troppe persone hanno la tendenza a liberarsi dei vecchi oggetti di casa semplicemente buttandoli via. Ma ci sono altre strade prima di arrivare alla discarica o all’isola ecologica: vi è la possibilità di venderli ai mercatini, di donarli o, in alcuni casi, addirittura di ottenere dei bonus.

È il caso dei vecchi televisori, per i quali è prevista un’agevolazione di non poco conto: si tratta del bonus tv, un incentivo che era stato previsto alcuni anni fa, dopo l’introduzione con la legge di Bilancio 2018 e che potrebbe tornare in vigore. Di fatto si tratta di un contributo legato alla consegna del vecchio televisore a fronte dell’acquisto di un modello nuovo compatibile con gli standard attuali del digitale terrestre ovvero DVT-B2.

Bonus tv, l’agevolazione potrebbe tornare? Le ultime indiscrezioni e i possibili benefici

Il beneficio era stato modificato con la legge di bilancio 2021 dato che in precedenza riguardava il solo acquisto e non la rottamazione del vecchio apparecchio. Si trattava però di un’agevolazione a scadenza per la quale erano state stanziate risorse per una specifica quantità che poi sono andate esaurendosi nel 2022.

L’esecutivo sembrerebbe ora intenzionato a riportare in auge questo incentivo proponendolo con le medesime modalità, dal momento che nella bozza del provvedimento stilata dal ministero delle Imprese si fa riferimento alle regole previste dal decreto del luglio 2021 nonché a quelle del decreto del 2019. Ricordiamo che oltre al bonus tv in passato era stato proposto anche il bonus tv-decoder per comprare decoder da utilizzare con i televisori non abilitati al digitale terrestre di nuova generazione. Ad oggi non è però chiaro se questo incentivo verrà riproposto.

Come funziona il bonus tv

Se le regole saranno le medesime basterà portare il vecchio apparecchio televisivo presso i rivenditori o presso un’isola ecologica autorizzata, previa compilazione di un’auto dichiarazione che ne certifichi il corretto smaltimento (nel caso dell’isola ecologica dovrà occuparsene l’operatore). Il modulo andrà poi utilizzato per ottenere uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto del nuovo televisore fino ad un importo massimo di 100 euro. Si attende dunque di capire, qualora l’agevolazione dovesse tornare, se l’importo e lo sconto resteranno i medesimi o se le cifre cambieranno.