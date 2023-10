Se devi cambiare la lavatrice fai attenzione a questo ed eviti fregature

Sei hai intenzione di cambiare la tua lavatrice, allora fai attenzione. Ecco le fregature che potresti incontrare

Si tratta di un dispositivo tra i più comodi in assoluto e che può toglierci parecchio lavoro in casa, ma non ha una vita infinita e dopo un po’ di tempo potrebbe essere necessario sostituirla.

Tuttavia, l’acquisto di una nuova lavatrice non deve assolutamente essere sottovalutato e prima di scegliere il nuovo dispositivo è bene fare attenzione anche alle possibili fregature. Ecco quindi alcuni consigli per i tuoi acquisti.

Segui questi consigli prima di acquistare una lavatrice

Scegliere il modello giusto di una lavatrice non è affatto semplice come potrebbe sembrare. Ci sono moltissimi fattori da prendere in considerazione e bisogna fare moltissima attenzione anche a possibili truffe e fregature a cui si potrebbe andare in contro.

Inoltre, è sempre importante tenere in considerazione che si tratta di un acquisto di un dispositivo importante, per cui il consiglio è quello di non badare troppo al costo e puntare sulla qualità. Questo non vuol dire necessariamente di acquistare l’ultimo modello che presenta tutta la tecnologia disponibile e gli accessori più avanzati in assoluto. Sarebbe infatti uno spreco di denaro se non la nostra esigenza non è quella di avere il prodotto più avanzato in assoluto.

Ciò che bisogna valutare è il loro funzionamento base e che questo sia svolto alla perfezione. Il fatto che siano smart o collegate con il wi-fi, o illuminate a led può essere un di più anche non necessario. Inoltre è importante non farsi prendere troppo dai modelli energy saving, i quali a volte non offrono risultati soddisfacenti e potrebbero richiedere ulteriori lavaggi. Un altro elemento da considerare durante l’acquisto di una lavatrice è la sua capacità di ricarica. Importante scegliere quindi tra carica frontale, dall’alto o slim, in base alle nostre necessità di spazio.

Inoltre, è importante tenere conto dei numeri di giri della centrifuga. Gli ultimi modelli vanno da un minimo di 800 ad un massimo di 1400 giri, mentre ce ne sono alcuni anche a 1600. Un terzo elemento fa valutare è quello del ciclo di risciacquo. Molte lavatrici ecologiche permettono un minor consumo di acqua, ma se è questo è eccessivo potrebbe provocare un residuo fastidioso di detersivo.

Tuttavia, la classe energetica è un aspetto molto importante da valutare e tenere a mente. Meglio quindi optare per una lavatrice con un massimo di 800 giri al minuto, in quanto non sforza troppo il meccanismo. Inoltre, consigliamo un dispositivo con una buona funzione di risciacquo e con un’alta classe energetica.