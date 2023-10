Viaggi di lusso: questo caravan è una piccola casa dotata di ogni confort

Per gli amanti dei viaggi in famiglia in giro per il mondo in camper, si consiglia una nuova generazione super tecnologica che uscirà con l’anno nuovo

Entrare nel futuro dei viaggi in camper con un’innovativa creazione di una startup californiana che promette di rivoluzionare il modo in cui si concepiscono veicoli da campeggio. Presentato in anteprima, questo straordinario veicolo elettrico è lungo 7 metri e 45cm e può ospitare fino a quattro passeggeri. Ma ciò che lo rende davvero speciale è la sua avanzata tecnologia e le comodità che offre.

Il Pebble Flow è completamente elettrico e può sollevare il proprio peso, rendendolo una scelta ecologica per gli amanti dell’avventura. È dotato di un sistema di attacco automatico, il che significa che non ci si dovrà preoccupare di agganciarlo manualmente al veicolo trainante. Questa funzione è resa possibile da un sistema innovativo che semplifica notevolmente l’uso del camper.

Comfort e Lusso, il caravan più desiderato da tutti

Una volta all’interno, ci si sentirà come a casa. Questo veicolo dispone di un letto matrimoniale e di una doccia enorme, offrendo comfort e lusso anche nelle zone più remote. Inoltre, c’è una pratica scrivania ribaltabile per chi desidera lavorare durante il viaggio. La cucina è dotata di un frigorifero di dimensioni standard, un piano cottura e persino un forno a microonde.

L’interno offre una vista panoramica a 270 gradi, permettendo ai campeggiatori di immergersi completamente nella bellezza dei luoghi che visitano. È un’esperienza unica, che fa del viaggio una parte fondamentale dell’avventura.

Questo veicolo è alimentato da un sistema di pannelli solari da 1 kW che carica una potente batteria da 45 kWh. Anche quando è parcheggiato, e continua a ricevere energia. Inoltre, è dotato di corrente alternata e di numerosi ingressi di ricarica, permettendo di utilizzare vari tipi di caricatori, inclusi quelli pubblici, domestici e da campeggio.

Si integra perfettamente con lo smartphone. Gli utenti iPhone possono controllare il camper attraverso l’app Pebble Flow, e una versione Android è in fase di sviluppo. Questo significa che si regolare la temperatura dell’abitacolo, le luci interne, bloccare le porte e persino modificare le modalità di guida, il tutto con un tocco sul dispositivo.

Questo capolavoro di tecnologia non è economico, con un prezzo base di 85,000euro. Tuttavia, per chi cerca funzionalità extra, c’è l’opzione del “Magic Pack,” che include le funzionalità intelligenti del veicolo, portando il costo oltre 100,000 euro. Si prevede che il Pebble Flow arriverà negli showroom entro la fine del 2024, aprendo nuove possibilità per il camperismo di lusso e tecnologicamente avanzato.