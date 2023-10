Chiara Ferragni, avete mai visto la sua villa a Como? Una residenza estiva da reali

La nuova villa dell’imprenditrice digitale più seguita dei social è un sogno ad occhi aperti sul lago di Como.

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più seguiti del web. La sua scalata verso il successo è iniziata con il blog The Blonde Salad, nel 2009, dove condivideva con i suoi lettori la passione per la moda. La fashion blogger italiana ha lanciato il suo marchio di abbigliamento solo pochi anni dopo il lancio del blog. Il successo planetario è arrivato con Instagram, dove Chiara Ferragni vanta oltre 24 milioni di followers.

Non solo social e successo mediatico, Chiara Ferragni è una imprenditrice a tutto tondo nel campo della moda e, ultimamente, è entrata a far parte del consiglio di amministrazione della società di moda di lusso italiana di Tod’s. Inoltre, la rivista statunitense Forbes l’ha definita l’influencer di moda più potente del mondo. Insomma, un successo straordinario in tutto il mondo e un orgoglio tutto italiano.

L’imprenditrice digitale è molto seguita anche per i momenti di vita quotidiana che condivide sui social media. Insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni ha creato un vero e proprio impero mediatico intorno alla sua vita privata, firmando anche un contratto con Amazon Video per la produzione di una serie tv “I Ferragnez” dedicata alla vita privata della famiglia Ferragni-Lucia.

La nuova villa di lusso sul lago di Como

Dopo alcuni anni a Los Angeles per motivi di lavoro, Chiara Ferragni da anni abita e lavora a Milano, città che ha sempre amato e sentita sua. Chiara ha sempre mostrato ai fans il suo attico lussuoso nella City Life di Milano, ma da qualche anno ha dichiarato di voler allargare il suo patrimonio immobiliare ed acquistare delle residenze anche per la serenità e il benessere dei suoi figli.

Il nuovo acquisto di Chiara Ferragni è una villa da sogno sulle sponde del lago di Como. Villa Matilda (così denominata in ricordo della sua cagnolina Matilda scomparsa poco tempo fa), è una residenza incantevole dove trascorrere i momenti più importanti della famiglia, lontano dagli impegni professionali in città. L’arredamento della nuova villa è raffinato ed elegante, con una prevalenza di bianco e beige.

Non solo degli interni da sogno, la vista è il vero gioiello della casa. La nuova villa di Chiara Ferragni vanta un giardino e diverse terrazze che si poggiano quasi sul lago, donando alla residenza una vista mozzafiato e unica al mondo. Gli elementi classici si alternano a dettagli più country all’interno della casa, con qualche tocco vintage nei complementi d’arredo, soprattutto nei lampadari.