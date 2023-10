Preparate i piumini e gli scarponi: ecco quando arriva la prima neve anche in città

Il caldo e le temperature anomale di questi mesi non sembrano volerci abbandonare, ma quando arriverà la neve in città? Scopriamolo insieme.

La coda lunga dell’estate. Così l’hanno chiamata gli esperti che continuano a registrare un caldo anomalo per il mese di ottobre. Anche se siamo entrati nella stagione autunnale, ancora non abbiamo fatto il cambio di stagione e in alcune Regioni c’è persino chi non ha resistito a fare un tuffo a mare.

A beneficiarne sono soprattutto i turisti che si vedono in giro per le città d’arte ancora a mezze maniche e in short. Complice il bel tempo e le temperature sopra la media, anche la festività di Halloween e il ponte dei morti sono caratterizzati da un clima sereno su tutta la penisola.

Il cambio di stagione può attendere. Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad un calo, anche di dieci gradi, della temperatura e a forti temporali, raffiche di vento e grandine. In diverse regioni è scattata l’allerta meteo ma questa situazione è durata poco perché subito è tornato il caldo. I meteorologici infatti hanno spiegato che caldo e piogge in questo periodo vanno a braccetto. Nelle regioni meridionali ci sono state a ottobre temperature più estive che autunnali con la colonnina di mercurio che ha toccato i 30 gradi in Sicilia. Non è andata meglio al Nord, dove fa ancora caldo.

Piumini e scarponi, quando arriva il freddo e la neve in città

Ma quando sarà possibile fare il cambio di stagione? Chi ama l’inverno attende con ansia questo momento. Per ora abbiamo lasciato nell’armadio i cappotti lunghi, i maglioni e il plaid in cui ci avvolgiamo quando abbiamo freddo. Anche la cioccolata calda da sorseggiare sul divano davanti ad un buon film può attendere. Ma presto arriverà l’inverno e sarà il momento di prendere i piumini e gli scarponi perché è prevista tanta neve in città.

La stagione invernale inizierà ufficialmente con il solstizio che quest’anno cade il 22 dicembre. Gli esperti di meteo.it hanno calcolato quanta neve cadrà sul nostro paese fino a fine novembre. Sulle Alpi per esempio la neve è caduta già nel mese di ottobre ma è durata poco a causa delle temperature elevate, ancora meno sugli Appennini dove però è prevista a novembre intorno ai 1400-1600 metri di quota per poi fondersi subito.

Le nevicate prima dell’inverno sono rare ma il caldo registrato in questa stagione porta una maggiore umidità disponibile per le precipitazioni nevose. Basti pensare che lo scorso anno a novembre caddero 50 centimetri di neve a bassa quota, sopra i mille metri. Ma per il prossimo mese sono previste nevicate solo sulle Alpi oltre i 2000 metri, le temperature saranno ancora sopra la media stagionale. Si dovrà attendere il prossimo anno per l’arrivo duraturo del freddo.