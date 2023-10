Come allenarsi quando si è a dieta: le migliori attività fisiche consigliate dagli esperti

Non sai che allenamento fare per perdere peso velocemente? Ecco le migliori attività fisiche che ti consigliano gli esperti.

Quando si inizia un percorso per la perdita di peso, il desiderio di vedere dei risultati immediati è costante e comune. Indicativamente, per stimolare la perdita di peso e il mantenimento a lungo termine, oltre a nutrirsi seguendo un regime alimentare ipocalorico, sarebbe opportuno svolgere un minimo di 150-250 minuti di esercizio a intensità moderata a settimana.

L’attività fisica è fondamentale per un corretto dimagrimento poiché, oltre a mantenere in salute il nostro organismo, stimola il dispendio energetico e il metabolismo basale, attivando il processo di dimagrimento. Essere costanti e perticare attività fisica almeno due-tre volte a settimana, permetterà di avere dei risultati visibili già nelle prime settimane dall’inizio del percorso di perdita di peso.

Alimentazione e attività fisica è la formula del successo nella perdita di peso e l’unico modo per permetterci di mantenere a lungo termine i risultati raggiunti. Ma quali sono gli esercizi fisici migliori che aiutano l’organismo a perdere peso più facilmente? Ogni esercizio fisico, inoltre, deve essere adattato ad una tipologia di fisico ed è fondamentale trovare l’allenamento più indicato per la propria fisicità.

Le migliori attività fisiche per perdere peso

Perdere peso è un percorso che richiede costanza e impegno ogni giorno. I migliori risultati si raggiungono con una propensione positiva verso l’alimentazione e l’attività sportiva, senza avere fretta di vedere dei cambiamenti nell’immediato. È molto importante scegliere un’attività fisica che aumenti i livelli di serotonina e che si adatti alla costituzione del singolo.

Camminare è uno dei modi migliori per dimagrire e mantenere i risultati a lungo termine. È indicato per chi non ha mai svolto particolari attività fisiche e non necessita di attrezzature. Inoltre, è un’attività che non incide negativamente sulle articolazioni. Indicativamente si stima che una persona di 70 kg bruci circa 167 calorie ogni 30 minuti di cammino.

Fare jogging o correre sono due ottimi modi per dimagrire. Anche se questi due sport sembrano simili, la differenza fondamentale è il ritmo. Una persona di 70 kg brucia fino a 298 calorie ogni 30 minuti di jogging a un ritmo di 8 km/h. Inoltre, diversi studi hanno scoperto che fare jogging e correre possa aiutare a bruciare il grasso viscerale dannoso, collegato a varie malattie croniche.

Se sei amante delle giornate all’aria aperta in bicicletta, puoi trasformare questa tua passione in un vero allenamento da praticare ogni settimana. Si stima che una persona di 70 kg bruci circa 260 calorie ogni 30 minuti di pedalata su una cyclette a un ritmo moderato e 298 calorie ogni 30 minuti. Se invece ami l’allenamento cardio, puoi provare con l’attività fisica HIIT da 10-30 minuti per bruciare il 25-30% in più di calorie al minuto.