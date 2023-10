Kate Middleton, il dramma privato che ha sconvolto anche William: terremoto in famiglia

Ora che il dramma privato di Kate Middleton è diventato pubblico, in molti si chiedono come si comporterà la principessa coi suoi sudditi.

Per quanto Kate Middleton sia amata davvero da tutti nel Regno Unito e non solo, da questa estate ha dovuto fare i conti con un dramma che, partito come privato, giorno giorno dopo è diventato sempre più di dominio pubblico. E non perché stiamo parlando della principessa del Galles, ovvero uno dei membri della Royal Family più influenti degli ultimi anni, ma di una questione che ha a che fare proprio con i sudditi, gli stessi che in tutti questi anni hanno sostenuto la moglie di William.

Ma cosa è successo esattamente? In realtà dobbiamo fare un bel passo indietro per cercare di spiegare dall’inizio la situazione incresciosa in cui si trovano ora i Middleton. Come ha avuto modo di sottolineare la stessa Camilla in diverse occasioni – tant’è che ormai nuora e suocera sarebbero ai ferri corti, specialmente dopo il rientro a corte di Rose Hanbury appoggiato dalla regina consorte – nelle vene di Kate non scorre sangue blu.

Attenzione, non che la sua famiglia d’origine sia indigente, anzi economicamente parlando è stata sempre agiata, ma Kate comunque non è nata marchesa o duchessa, lo è diventata proprio grazie a William. Per permettere però a Kate, James e Pippa una tenore di vita così alto, Carole e Michael Middleton hanno fatto di tutto per instradare i figli verso l’alta società londinese. Se i risultati si sono visti però – il nipote infatti sarà il futuro re del Regno Unito – ora arrivano anche gli effetti dello loro scelte.

La bancarotta di Carole e Michael che causa imbarazzo a corte (e non solo) a Kate Middleton

Solo qualche mese fa a luglio è emerso uno scoop che per un po’ è stato capace perfino di oscurare Harry e Meghan in termini di colpi di scena. La Party Pieces, ovvero l’azienda di famiglia di Carole e Michael Middleton specializzata in gadget per le feste dei bambini, è fallita dopo ben 36 anni. Il Covid ovviamente in tal ottica non ha aiutato e da allora l’azienda ha sempre arrancato.

Purtroppo, però, il fallimento si è accompagnato a dei debiti per un totale di ben 3 milioni di euro che i creditori allo stato attuale non hanno mai visto. E malgrado la Party Pieces sia stata rilevata da un imprenditore, la situazione resta ancora tesissima, tant’è che a Bucklebury, un paesino della campagna inglese in cui sono cresciuti i fratelli Middleton, c’è stato chi ha deciso di mettere alcuni manifesti per attirare l’attenzione di Kate. Il messaggio era molto semplice: “Pagate!“.

Sono davvero molti, infatti, quelli che si aspettano che sia proprio la principessa per il ruolo pubblico che ricopre a mettere mano al suo portafoglio per saldare tutti i debiti di famiglia. La principessa però sulla questione non si è mai espressa e nel frattempo cresce il malumore a Londra e dintorni.