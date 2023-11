Taglio maschile: Ecco la tendenza hair che non puoi assolutamente perderti

Se devi tagliare i capelli non puoi non conoscere la tendenza uomo per quest’anno. Ecco quali sono i tagli migliori.

Negli ultimi anni molti uomini fanno attenzione ai trend del momento per quanto riguarda i capelli e studiano la moda proposta dagli influencer e dai personaggi famosi. Ci sono gli uomini che preferiscono dei look naturali da realizzare a casa e chi, invece, preferisce coccolarsi con una seduta dal parrucchiere per rinnovare il proprio aspetto. Qualunque siano i tuoi gusti in termini di capelli, quest’anno è in arrivo un nuovo trend.

Quando si decide di cambiare hairlook, bisogna tenere in considerazione diversi fattori da quelli più emotivi a quelli che riguardano le nostre caratteristiche personali. È sicuramente importante capire come ci sentiamo in quel momento, in che stagione della vita ci troviamo e il messaggio che vogliamo comunicare con il nuovo taglio. È fondamentale scegliere il nuovo taglio in base alla tipologia di capello e alle caratteristiche morfologiche del volto.

Se vuoi cambiare colore di capelli, oltre al taglio, è bene farsi consigliare da un bravo parrucchiere. Il colore è un fattore molto importante nella scelta del nostro look, in quanto ha la capacità di mettere in luce o in ombra alcune caratteristiche del volto. È bene, quindi, nel momento in cui si vuole cambiare look, tenere in considerazione anche il fattore colore e come questo può valorizzare il nostro viso.

I tagli uomo alla moda del 2023

Se hai i capelli ricci o mossi e non sai che taglio scegliere per valorizzarli, quest’anno puoi prendere ispirazione dall’attore Timothée Chalamet. È uno degli attori più amati e di successo del momento e, ad incorniciare il suo viso, troviamo il suo taglio di media lunghezza molto naturale e affusolato. Puoi giocare con questa tipologia di capelli creando una frangetta oppure puoi farli crescere e optare per un taglio sulle spalle.

Se hai i capelli afro, il cantante Drake può darti i giusti consigli su come acconciarli. L’artista ha deciso di mostrare i suoi ricci al naturale, che acconcia con del semplice gel per capelli. Se vuoi osare ancora di più, puoi creare delle afrobraids e domare la tua chioma con questa acconciatura da tutti i giorni. Se i tuoi capelli sono naturalmente mossi e leggermente ondulati, puoi seguire il look dell’attore Jacob Elordi di Euphoria.

L’attore propone un taglio medio con punte posteriori che si allungano, quasi un mullet. Un hairlook molto riuscito grazie anche ai ciuffi frontali che vanno a formare una frangetta corta, che viene modellata attraverso un styling mosso. Un taglio perfetto per chi vuole ottenere un effetto naturale ma ordinato. Via libera anche alla barba sfumata che incornicia il volto con le basette.