1 litro di detersivo a meno di 50 centesimi: il trucco furbo che ti farà risparmiare centinaia di euro a fine mese

Detersivo per la lavatrice a meno di 50 centesimi, lo puoi fare a casa e risparmierai centinaia di euro al mese: è incredibile!

Da due anni a questa parte si respira un forte malessere dovuto alla crisi finanziaria. La gente è sempre più restia nell’acquistare, anche fare una semplice spesa è davvero difficile. Per fortuna il Governo sta intervenendo con una serie di aiuti per le famiglie che si trovano in uno stato di forte disagio economico. Parliamo di sussidi e bonus come la Carta Acquisti, con una ricarica di 80 euro ogni due mesi e la Carta Dedicata a te. Con questa, a luglio, c’è stata una tantum di 382,50 euro.

Tuttavia, le difficoltà sono ancora presenti, perché non tutti possono percepire i bonus, in quanto bisogna rispettare requisiti con l’ISEE. Per questa ragione ci sono stati molti tagli, come quello ai detersivi. Acquistare detersivi per la pulizia domestica comporta una spesa non indifferente, quindi si è cercata un’alternativa valida ed efficace. Parliamo degli ingredienti naturali che venivano utilizzati dai nostri nonni.

Questi sono ritornati protagonisti della nostra quotidianità ma non solo per il fattore prezzo. Sappiamo bene che l’utilizzo di ingredienti naturali non impatta negativamente sull’ambiente, inoltre non sono nocivi per la nostra salute perché privi di sostanze chimiche. I benefici, quindi, sono davvero numerosi e sempre più persone stanno optando per questa soluzione. Non tutti sanno che in casa si può realizzare il detersivo per la lavatrice. Circa 1 litro ci costa 50 centesimi e ci durerà tantissimo.

1 litro di detersivo a meno di 50 centesimi: ecco il trucchetto furbo

I detersivi hanno dei costi alti, soprattutto dopo l’avvento dell’inflazione. Inoltre sugli scaffali dei supermercati ne troviamo uno per ogni esigenza e questo ci porta a comprare svariati tipi di detersivi e spendere tanto. Realizzare il detersivo per la lavatrice in casa però, ci costa davvero poco. Così facendo con quei soldi risparmiati ogni mese, possiamo spenderli per altro.

Ma come fare per realizzarlo? Basta portare a bollore tre litri di acqua. Una volta portato a bollore, basterà sciogliere 40 gr di sapone di Marsiglia e lascia riposare tutta la notte. Il mattino seguente, dopo aver raggiunto una consistenza ben amalgamata, possiamo procedere a frullarla per scomporre il tutto. Dopodiché sarà pronto e possiamo metterlo nei nostri barattoli, magari aiutandoci con un imbuto. Così facendo avremo tre litri di detersivo che ci dureranno per un bel po’.

Si tratta di una soluzione efficace, economica perché costa circa 50 centesimi ma anche ecologica, quindi non impatterà negativamente l’ambiente.