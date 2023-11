A prima vista queste due volpi sembrano uguali: solo i più attenti riescono a trovare tutte le differenze

Pensi di riuscire a notare a colpo d’occhio tutte le differenze in due diverse immagini? C on questo test potrai metterti subito alla prova.

Alcune persone hanno una capacità innata nel riuscire a notare con molta facilità di dettagli, e infatti è difficile che non riescano a vedere le differenze presenti in un luogo o nell’estetica di una persona rispetto all’ultima volta in cui le avevano viste.

Se anche te pensi di avere un’ottima capacità nel notare le differenze e i minimi dettagli, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare le due immagini presenti qui sopra e trovare tutte le differenze presenti in un tempo massimo di 30 secondi. Dopo aver impostato e fatto partire il timer, dovrai avere una grande prontezza nell’osservare le immagini e, una volta dopo aver terminato, potrai continuare a leggere per trovare i risultati relativi al test e scoprire se hai trovato tutte le differenze.

Il test delle differenze: le troverai tutte?

La protagonista di questo test è la volpe, un animale bellissimo e affascinante, che rappresenta diversi significati a livello simbolico. Le volpi infatti sono spesso associate all’intelligenza e all’astuzia, per esempio nelle favole in cui sono rappresentate come creature molto sveglie, ma al tempo stesso rappresentano anche l’inganno e l’ambiguità, e alcune volte infatti sono associate a dei personaggi in grado di raggirare gli altri. Infine, rappresentano anche la grazia e l’eleganza, e sono considerati degli spiriti liberi per via della loro natura indipendente.

Per quanto riguarda il test vero e proprio, se il timer dei 30 secondi è arrivato al termine, qui di seguito troverai i risultati del test e tutte le differenze presenti:

• Il primo cuore: proprio sopra la testa della volpe e al centro delle sue orecchie, nell’immagine di sinistra si trova la sagoma di un cuoricino, che però è assente nell’immagine di destra

• Il secondo cuore: sulla sinistra, proprio accanto al muso della volpe, nell’immagine di sinistra si trova un altro cuoricino, che manca invece nell’immagine destra

• Il sopracciglio: nell’immagine di sinistra si può notare che le due sopracciglia sono entrambe beige, mentre nell’immagine di destra una delle due risulta essere nera

• La farfalla: accanto al petto della volpe, si può notare che nell’immagine di sinistra sia presente una farfalla colorata, visibilmente assente invece nell’immagine di destra

E tu sei riuscito a notare tutti i dettagli entro i 30 secondi oppure te ne è sfuggito qualcuno?