50 mile month challenge: in cosa consiste e perché sta spopolando questa sfida su TikTok

Tik tok negli ultimi anni ha superato di gran lunga Facebook e Instagram tra i giovani. La cosiddetta “generazione Z” preferisce Tik tok perché è più dinamico e più divertente rispetto agli altri social che, invece, continuano ad andare per la maggiore tra i millennial e i boomer. Tik tok ha un’altra particolarità: spesso vengono lanciate sfide. In passato abbiamo visto bambini morire a causa di sfide stupide e pericolose. Da qualche settimana, invece, è stata lanciata una sfida il cui scopo è migliorare lo stato di salute delle persone e che, più ancora che ai giovani, si rivolge alle persone più mature e anche agli anziani.

Tik tok: ecco la nuova sfida che spopola

Tik tok, da qualche anno, lancia nuove tendenze tra i giovani e, soprattutto, lancia sfide. Alcune assolutamente assurde e pericolose, da evitare. Questa volta, invece, sul famoso social network è stata lanciata una sfida che ha l’obiettivo di migliorare lo stato di salute delle persone.

Da anni i medici ci ripetono che per restare in salute e in forma dovremmo fare ogni giorno circa 10.000 passi che equivalgono a 8 chilometri. Obiettivo un po’ troppo ambizioso forse. In primis perché una persona anziana difficilmente riesce a percorrere tanti chilometri in un solo giorno e, per di più, tutti i giorni. In seconda battuta chi è giovane spesso non ha neanche il tempo di fare 10.000 passi tutti i giorni.

Da Tik tok allora arriva una sfida molto più fattibile e alla portata di tutti: percorrere 50 miglia – cioè- 80 chilometri- in un mese. A conti fatti significa fare 1,6 chilometri al giorno che equivalgono a circa 3500 passi. Obiettivo decisamente più raggiungibile. Per fare 3500 passi al giorno basta anche solo andare a fare una bella passeggiata con il proprio cane, fare le scale invece di usare l’ascensore, fare una passeggiata dopo il lavoro.

In questo modo tutti potranno godere dei benefici dell’attività fisica. Infatti l’esercizio fisico – unito, naturalmente, ad un’alimentazione sana ed equilibrata e al giusto numero di ore di sonno – può prevenire e contrastare numerose malattie tra cui il diabete, il colesterolo, l’ipertensione e l’obesità. Tutte patologie che, se trascurate, possono provocare seri danni al cuore. Pertanto questa volta il social network Tik tok ha lanciato una sfida davvero interessante a cui tutti dovremmo partecipare per migliorare il nostro stato di salute.