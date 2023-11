Credi di essere un genio? Non puoi perderti allora questo test: nessuno riesce a trovare tutte le differenze!

Pensi di riuscire a notare tutti i dettagli e di avere una vista formidabile? Grazie a questo test scoprirai se ne sei davvero capace.

Alcune persone riescono a notare subito tutti i dettagli dei luoghi in cui si trovano e delle persone che incontrano, scorgendo in pochissimo tempo le differenze e i cambiamenti rispetto alla volta precedente.

Proprio per queste persone esistono dei test che sono realizzati per metterle alla prova e vedere se sono effettivamente in grado di notare le differenze come dicono. Se vuoi sfidare te stesso e le tue capacità, questo test allora fa proprio al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e trovare tutte le differenze presenti in un tempo massimo di 30 secondi. Prima di iniziare imposta il timer e, dopo che avrà suonato, continuando a leggere potrai trovare le risposte relative al test con il numero di differenze presenti e dove trovarle.

Test visivo: le differenze nell’immagine di Merida

Questo test è proprio perfetto per te se ami la Disney e i suoi lungometraggi animati. Infatti il soggetto di queste immagini è Merida ossia la protagonista del film animato “Ribelle – The Brave” uscito nel 2012. Il film parla della storia di Merida, ossia una principessa ribelle che vuole poter controllare il corso della sua vita e non dover essere succube delle tradizioni della famiglia. Il film si è distinto rispetto agli altri della Disney per il fatto che l’eroina non stesse cercando una storia di amore oppure un principe che la salvasse, ma che desiderasse poter ottenere la sua libertà in totale autonomia.

Per quanto riguarda il test in sé, se i 30 secondi sono trascorsi, qui di seguito troverai i risultati del test con le differenze presenti, che in totale sono 3:

• La fiamma azzurra: nell’immagine di sinistra al lato del volto di Merida è presente una fiamma di colore azzurro chiaro, che invece nell’immagine di destra è completamente assente

• Il volto dell’orso: sempre nell’immagine di sinistra, appena sotto il volto di Merida, si può notare che sia presente l’immagine del volto di un orso posato sopra il suo scialle bianco, che invece a destra risulta essere assente

• La decorazione dell’abito: poco sopra al dettaglio precedente all’altezza del gomito di Merida nell’immagine di sinistra è presente una decorazione, che invece manca nell’immagine destra

E tu avevi trovato subito tutte le tre differenze oppure non ne avevi vista qualcuna?