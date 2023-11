Gli aiuti del Governo saranno tolti: tutti i bonus che non ci saranno più nel 2024

Quali saranno tutti i sostegni del Governo che decadranno nel 2024? Ecco i bonus ai quali non sarà più possibile accedere

Per numerosissime famiglie italiane il periodo economico storico non è di certo tra i più floridi. Sono tanti, infatti, i nuclei familiari che letteralmente arrivano a fatica alla fine del mese. L’aumento del caro vita ha impattato su ogni famiglia, in misura più o meno evidente a seconda della situazione reddituale di ogni nucleo. E arrivare a fine mese è davvero molto complesso. Facendo i conti, inoltre, con stipendi quasi sempre fissi alle stesse cifre.

Non basterebbe nemmeno il taglio del cuneo fiscale, che non porta la necessaria boccata d’aria economica tanto ambita da parte di tantissimi lavoratori. E quindi spesso e volentieri, a seconda dei requisiti specifici di ogni famiglia o di un singolo soggetto, si è dovuto fare ricorso ai bonus stanziati dal Governo. Alcuni di essi però, nel 2024, sono destinati a finire. Quali saranno quelli che non risulteranno più disponibili?

Aiuti del Governo: nel 2024 quali non ci saranno più?

Alcuni bonus ed alcune misure da parte del Governo sono riusciti a frenare i costi di tanti italiani in questo periodo molto delicato. Che si vada dall’energia, alla spesa, ai trasporti, molti cittadini hanno potuto trarre benefici da questi sostentamenti. Il caro vita sta gravando praticamente su ogni settore di mercato. Che si passi dai prodotti giornalieri essenziali di acquisto, al carburante, all’energia, agli immobili, al tempo libero.

Insomma, nulla sembra essere uscito fuori dagli aumenti che a carattere, si potrebbe dire, europeo e quasi globale, stanno imperversando. La crisi pandemica porta ancora degli strascichi, così come le guerre in corso non aiutano di certo i costi di particolari mercati. E come se non bastasse, dal 2024 il Governo non somministrerà più alcuni bonus che hanno aiutato la popolazione. Ma quali saranno?

Alcuni bonus non ci saranno più nel 2024, altri invece saranno riconvertiti e gestiti in maniera diversa. Quello che sicuramente spicca è il Reddito di cittadinanza che sarà sostituito, con criteri più mirati e stringenti, dall’Assegno di Inclusione. Anche il bonus benzina da 200 euro non sarà più fruibile, riconosciuto ai lavoratori dipendenti. Decadranno l’anno prossimo anche il bonus trasporti ed il bonus idrico.

Per quello trasporti sarà fruibile una probabile ultima tornata di erogazione ad inizio di dicembre, mentre per il bonus idrico la detrazione al credito di imposta del 50% terminerà alla fine dell’anno. Non saranno più disponibili anche il Superbonus e Bonus Occhiali da vista, così come il Bonus assunzioni. Si spera vivamente che non si necessiti di ricorrere ad altre manovre economiche e che il paese possa tornare ad avere fondamenta economiche molto più solide per tutti gli italiani.