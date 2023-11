Piero Armenti scova la Statua della Libertà italiana: è sotto i nostri occhi ma nessuno la nota

Lo avreste mai detto che il simbolo per eccellenza di New York è nato a Milano? Piero Armenti lo ha fatto sapere a tutti: il video

Decine di migliaia di persone passano davanti a lei ogni singolo giorno della settimana ma sono in pochissimi a notarla. E ancor meno a collegarla a quello che è il monumento simbolo, per eccellenza, della Grande Mela. A Milano, e per la precisione in piazza del Duomo, c’è un’opera che rappresenta il grande legame tra il capoluogo lombardo e la metropoli statunitense.

E di recente, nel suo viaggio milanese, anche Piero Armenti de Il mio viaggio a New York, ne ha parlato facendola scoprire ai suoi follower. Stiamo parlando nientemeno che della ‘Statua della Libertà’ italiana.

La ‘statua della Libertà’ italiana: dove si trova e le curiosità per scoprirla

Per trovarla bisogna dare un’occhiata alla facciata dell’edificio più importante di Milano, il Duomo. Ebbene sì ma non serve alzare lo sguardo al cielo all’altezza della Madonnina. Molto più in basso è stata infatti scolpita una vera e propria Statua della Libertà che si ritiene sia quella originale dalla quale è stata presa l’ispirazione per andare a realizzare il maxi monumento newyorkese.

Quella italiana risale al 1810 ed è stata posizionata sul lato sinistro del balcone: per individuarla basta guardare appena sopra il portone centrale. Il suo vero nome è “La Legge Nuova” e venne realizzata da Camillo Pacetti. Guardandola con attenzione è possibile notare le molteplici somiglianze con la Statua della Libertà, tali da portare molti a ritenere che vi sia un legame e che Frederic Auguste Bartholdi possa aver preso ispirazione per la sua creazione d’oltreoceano.

Ma quali sono queste similitudini? La più evidente è sicuramente la torcia che anche la statua italiana regge nella mano destra, ma si può notare anche il capo cinto ed il fatto che entrambe portino in mano delle tavole. Ma non finisce qui perché sempre sulla facciata del Duomo si può notare anche un’altra statua il cui nome è La Legge Vecchia. Ebbene combinando le caratteristiche delle due raffigurazioni si ottiene l’esatta riproduzione della Statua della Libertà.

Di recente, anche Piero Armenti de Il Mio Viaggio a New York, arrivato in Italia per alcuni giorni, ha mostrato la statua ai suoi follower realizzando un video per parlarne. E a tal proposito ha detto: “A Milano c’è la vera Statua della Libertà: è identica”. Si tratta di una statua del 1810 di Camillo Pacetti che ha fatto da ispirazione per quella di New York. Quindi il rapporto tra Milano e New York è molto solido”.