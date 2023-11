L’accumulo di stress può avere conseguenze letali: non sottovalutare questi sintomi che possono sembrare banali

Lo stress può davvero avere conseguenze negative sul nostro organismo, ecco perché alcuni sintomi non dovrebbero mai essere sottovalutati.

Si parla tanto di stress, ma chi davvero soffre di un accumulo eccessivo può rischiare di avere conseguenze gravi sul proprio organismo. Mai sottovalutare questi sintomi.

Che lo stress sia sempre negativo è una falsità, anzi, a volte è uno stimolo a reagire a determinate situazioni, a fare insomma di un problema una risoluzione ed evitare, in certe circostanze, proprio dei pericoli.

Se si sente addosso lo stress derivato da una zona della città che proprio non ci convince – ad esempio – perché mal frequentata, questo fattore potrebbe allontanarci dall’idea di non prendere le dovute precauzioni.

Quindi si potrebbero evitare certe situazioni sconvenienti, che potrebbero mettere a repentaglio la propria incolumità. E magari certe sensazioni causate dallo stress sono proprio quelle che potrebbero salvare la vita in un certo senso.

Lo stress è spesso una reazione fisiologica non proprio ottimale, ecco perché può portare a conseguenze gravi

Stress che persiste da giorni, mesi, anni e che è non correttamente gestito può portare non solo a sintomi fisici, bensì psicologici. Tra quelli fisici si annoverano di sicuro i disturbi allo stomaco e alla testa, nonché scompensi dei valori pressori, dolori vari, insonnia e aumento o perdita di peso corporeo.

Non solo, lo stress può peggiorare anche problematiche di cui si soffre già. Spesso la soluzione è deleteria, visto che si fa abuso di sostanze che possano in un certo senso inibire il dolore, come quelle stupefacenti o si lascia andare all’alcolismo o si tende comunque a scaricare la tensione con il tabagismo. Tutte abitudini assolutamente sbagliate.

Lo stress può portare agitazione e sbalzi d’umore, nonché la sensazione di essere assolutamente inghiottiti dalle situazioni senza riuscire a prendere il controllo. Non si ha autostima, si sviluppa una preoccupazione costante e un senso di solitudine attanaglia, si tende ad isolarsi. Purtroppo lo stress è deleterio per l’organismo portando anche con sé dei disturbi come diarrea, stipsi, nausea e bruciore di stomaco, assenza di energia, tachicardia, tensione muscolare, senso di oppressione al petto.

Non solo, bruxismo, appannamento di mente e vista, insonnia. Lo stress può aumentare la possibilità di incidenza di depressione e sviluppare tendenza ad avere attacchi di panico. Insomma, se si è molto stressati e da tanto, meglio rivolgersi ad un professionista che possa valutare la situazione ai fini del superamento del problema.