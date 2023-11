Oroscopo dell’amore, questi 6 segni zodiacali rischiano di rimanere single a lungo: cosa possono fare

Ecco chi sono i segni zodiacali che sono destinati a stare da soli: andiamo a scoprire la classifica, ne farà parte anche il tuo?

Ce la metti proprio tutta nelle relazioni, ma proprio fai fatica a farle decollare? Forse non è tutta colpa tua: infatti, c’entrano anche i segni zodiacali (almeno per chi ci crede). Pare proprio che la luna e le stelle abbiano influenzato il nostro modo di essere all’interno delle relazioni amorose e molti aspetti del nostro carattere.

Anche il fatto di essere single rientra sicuramente negli aspetti che hanno a che fare con lo zodiaco. Ce ne sono 6 in particolare che hanno purtroppo maggiori probabilità di restare single: i motivi in ogni caso possono essere tanti, come ad esempio alcuni hanno paura dell’impegno totale o ci sono anche quelli che non fanno nulla per trovare un partner. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio i segni che in tutto lo zodiaco fanno tantissima fatica a trovare il partner giusto.

Ora non ci rimane che scoprire insieme quali sono: sei curioso di andare a vedere se ne fa parte anche il tuo?

Segni zodiacali che non riescono a trovare il partner?

Al sesto posto troviamo lo Scorpione: questo segno tende ad avere relazioni spesso tumultuose, soprattutto per il suo essere geloso. Deve riuscire a trovare un partner che sia disposto a sopportarlo. Ma non sarà facile: per questo motivo probabilmente resteranno single.

In quinta postazione, invece, c’è il Sagittario: a questo segno zodiacale manca la pazienza ed anche la voglia di affrontare tutti i problemi che la vita gli pone davanti. E lo fa anche quando è impegnato con qualcuno, non riesce ad affrontarli e preferisce tagliare i ponti.

L’Ariete invece si trova al quarto posto: questo segno ama molto l’indipendenza. Per questo motivo fa fatica a vedersi impegnato con qualcuno. Forse deve arrivare solo la persona giusta, la dolce metà.

Al terzo posto troviamo invece il Capricorno: questo segno ha bisogno di una piccola mano per trovare la persona giusta, quella da amare insomma. Altrimenti passerebbe tutte le serate chiuso in casa a guardare una serie tv.

Medaglia d’argento va alla Vergine: questo segno è noto soprattutto per la sua ricerca alla perfezione ed è per questo motivo che non riesce a trovare nessuno.

Infine, la medaglia d’oro va al segno dell’Acquario: questo segno è del tutto indipendente e vede una relazione come una minaccia della propria autonomia. Cambieranno idea solo dopo aver incontrato una persona che gli farà perdere la testa.

Questi sono i segni zodiacali che hanno molta difficoltà a trovare un partner.