Rosanna Lambertucci, l’accusa a Milly Carlucci: per colpa sua non ha potuto farlo

Rosanna Lambertucci si sta mettendo alla prova sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle. Per colpa di Milly Carlucci non ha potuto realizzare un sogno.

A 77 anni, Rosanna Lambertucci, ha deciso di mettersi alla prova sulla pista da ballo più famosa della televisione italiana. Lo scorso 7 luglio, dopo 8 anni di fidanzamento, la Lambertucci è coinvolta a nozze con il suo Mario Di Cosmo. Ma per poter prendere parte alla trasmissione televisiva di Rai1 ha dovuto fare un’importante rinuncia.

Credere all’amore anche a 70 anni, è questa la lezione di vita che la Lambertucci cerca di trasmettere con la partecipazione alla trasmissione Rai condotta da Milly Carlucci. Non solo. Anche mettersi in gioco e non avere paura di lanciarsi in sfide nuove, a dispetto dell’età.

Tuttavia, si sa, ogni scelta comporta una rinuncia e quella che ha dovuto “subire” Rosanna è davvero importante. Ma lei, con il suo ottimismo, rassicura tutti: “Lo abbiamo solo rimandato”.

Rosanna Lambertucci e Ballando con le Stelle: inseguire un sogno a tutti i costi

Dopo le nozze, Rosanna e Mario, i due neo-sposini, sarebbe dovuti partire per una splendida Luna di Miele, ma hanno preferito rimandare per non perdere il “treno” di Ballando con le Stelle. Si tratta di un’occasione e una sfida alla quale la Lambertucci proprio non se l’è sentita di rinunciare.

Ma la neo-sposa tranquillizza tutti, affermando: “Ora non mi possono proprio muovere per via di questo impegno televisivo, ma appena potremo faremo una splendida crociera ai Caraibi”.

Come starà vivendo questa lontananza forzata dal suo sposo? La Lambertucci fa sapere che sta affrontando questo momento con grande serenità. Dopotutto il suo Mario è il primo sostenitore ed è anche molto paziente, “Accetta la mia assenza, non è infastidito dalla mia assenza, dalla mia stanchezza o dalla mia distrazione”.

Poi conclude spiegando la ragione che si celano dietro la scelta di partecipare per la seconda volta allo show di Rai 1. In tale occasione, Rosanna fa riferimento a qualcosa di cui si parla poco: il senso di insicurezza e inadeguatezza che sopraggiunge ad una certa età.

“Volevo vincere una serie di paure, come quella di sentirsi inadeguati che, con il passare degli anni, scatta in ognuno di noi. Se avessi rifiutato la proposta di Milly sarebbe stato come accettare quei timori. Mi sono buttata e andrà come andrà.” Inoltre, la Lambertucci fa sapere che non teme i giudici e il loro giudizio. “Chi partecipa ad una gara, deve accettare i giudizi”.