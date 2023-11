Alessia Marcuzzi frenata dalla Rai: dopo il successo di Boomerissima arriva la bordata, nessuno se l’aspettava

Dopo il successo a Boomerissima arriva lo stop ad Alessia Marcuzzi della Rai. Nessuno si sarebbe aspettato cosa è successo.

Alessia Marcuzzi è diventato un volto della Rai molto amato, dopo i suoi anni trascorsi a Mediaset. La conduttrice è sbarcata a Boomerissima e i fan hanno apprezzato la sua simpatia oltre al suo programma televisivo che ha divertito tante persone. Il suo nuovo show è un qualcosa di inedito in Rai e la tv pubblica ha cercato di rinnovare nell’ultimo anno i palinsesti ormai vetusti.

La Marcuzzi è un volto molto noto e fa televisione da quando era molto giovane. Il suo talento nel condurre diverse trasmissioni di intrattenimento la rende una delle donne capaci di saper tenere il pubblico incollato. Boomerissima rappresenta la sua rinascita dopo anni di conduzione nelle reti Mediaset. La showgirl ha saputo rinnovarsi e riadattarsi ai canoni del servizio pubblico che sono certamente diversi dalle reti di Berlusconi per il modo di fare televisione.

Alessia Marcuzzi non condurrà più il nuovo show? Ecco le notizie non proprio buone

Tuttavia, gli ascolti di Boomerissima non hanno premiato Alessia Marcuzzi. Lo show ha avuto 733mila spettatori per uno share di soli 4,63% e dunque non è un buon risultato per la conduttrice. Forse per questo non si sa quale sarà il futuro della ormai showgirl della Rai, che avrebbe dovuto condurre un nuovo show a lei assegnato. Non è proprio un bel periodo per Mamma Rai e gli ascolti ne sono una prova. Eccetto le fiction e alcuni vecchi programmi, c’è un flop dietro l’altro.

Recentemente sono circolate delle voci non proprio positive sul futuro della Marcuzzi nell’Azienda pubblica. Stando a quanto riporta Tvblog.it, la Rai starebbe cambiando idea preferendo rimandare il programma di Alessia Marcuzzi del quale non si hanno molte informazioni se non che si tratta di una trasmissione di intrattenimento. Non si sa precisamente il motivo di questa decisione, ma probabilmente è dovuto agli ascolti di Boomerissima.

Forse il programma potrebbe slittare il prossimo autunno, dunque i fan della Marcuzzi saranno costretti ad attendere quasi un anno. Il programma è ambientato quasi interamente fuori dagli studi televisivi, quindi sarà all’aperto. Non si sa il nome, ma la produzione è della Fremantle, che produce tanti show di successo anche su Mediaset. Il nuovo progetto della Marcuzzi è inedito e voluto proprio alla conduttrice. Dopo Boomerissima non si sa se Alessia Marcuzzi la vedremo presto in tv.