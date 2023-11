Antonella Clerici come nelle favole, la sua casa nel bosco è incantevole per Natale: la conduttrice pazza di gioia

Il Natale non conosce età: la sua magia affascina adulti e bambini, risvegliando qualcosa di speciale in ciascuno di noi. Antonella Clerici non fa eccezione.

Nel giro di pochi giorni siamo passati da un clima (in senso meteorologico e non solo) quasi estivo all’atmosfera autunnale che prelude alle festività natalizie. Le giornate si sono ormai accorciate, il termometro scende progressivamente e nell’aria si respira un certo fermento. Qualcuno, in anticipo rispetto alla tradizionale data dell’8 dicembre, ha già allestito gli addobbi di Natale, albero compreso. Vedi una certa Antonella Clerici.

La nota conduttrice non ha bisogno di presentazioni. Negli anni – anzi, nei decenni – tutti gli italiani hanno imparato a conoscere e, nella maggior parte dei casi, ad apprezzare la sua spumeggiante esuberanza e la sua contagiosa allegria, espressa da un sorriso capace di nascondere ferite e dolori che pure nella sua vita non sono mancati. L’ultimo post sul cliccatissimo profilo Instagram ufficiale di Antonellina ce ne dà un’ennesima dimostrazione. Leggere (e vedere) per credere.

Il senso di Antonella Clerici per il Natale

Come tutte le persone che riescono a essere se stesse e a esprimersi liberamente senza mai prendersi troppo sul serio, anche Antonella Clerici sa tornare all’occorrenza bambina e gioire di quelle piccole cose che scaldano il cuore, restituendoci la capacità di stupirci e meravigliarci…

“Pazza x il Natale🎄”, scrive la nostra a margine di un video post tutto da gustare, con una serie di hashtag che sono tutto un programma: #alberodinatale #magiadelnatale #spiritonatalizio #natale. Ebbene sì: Antonella Clerici è tornata a casa dopo un’intensa giornata di lavoro e ad accoglierla c’erano il suo amatissimo compagno, Vittorio Garrone, l’adorato cane e – sorpresa! – un magnifico albero di Natale. La conduttrice non ha mancato di condividere su Instagram il fatidico momento in cui apre il portone e va letteralmente in estasi: “L’albero di Natale, il mio albero!!!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Dopo di che la Nostra corre incontro al torreggiante mix di luci e palline colorate, come ad abbracciarlo. Per una volta, come qualcuno ha fatto notare nei commenti a latere del post, Antonellina non ha collaborato all’allestimento del simbolo per antonomasia delle feste natalizie e, proprio come una fanciulla, alla sua vista, presa dall’euforia, si è dimenticata persino di salutare il buon Vittorio e il loro amico a quattro zampe. La Clerici, per la verità, non è la prima vip con la casa già addobbata per le feste: l’hanno preceduta Chiara Ferragni e Ilary Blasi. Ma questa è un’altra storia.