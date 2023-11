Nasce una nuova app pensata per farsi regalare cose dagli estranei: tutti la stanno scaricando, come funziona

Non ci crederete mai ma è nata una nuova App che permette a chiunque di farsi regalare dagli altri esattamente ciò che desidera.

Nel regalo conta il pensiero? Certamente ma se il regalo è quello giusto è anche meglio per chi dona e per chi riceve. Una nuova App permette di ricevere esattamente ciò che si desidera.

Le liste di nozze non sono nate a caso. Quando non esistevano, i neosposini si trovavano, spesso, sommersi di soprammobili e servizi di posate ma poi non avevano neanche i piatti in cui mangiare. Con la lista questo spiacevole inconveniente è stato risolto.

Immaginate che sia possibile fare una lista anche per il compleanno o per Natale o per qualunque occasione in cui si voglia fare o ricevere un regalo. Certo non possiamo essere noi a presentare tale lista ai nostri amici o parenti. Per questo è nata una nuova App grazie alla quale possiamo ricevere in dono esattamente ciò che desideriamo.

Mai più regali sbagliati con la nuova App

Chi ha sviluppato la nuova App è partito da un presupposto banale ma di cui ci si dimentica molto spesso: non siamo tutti uguali. Da qui il modo geniale per non sbagliare mai più un regalo.

Fare un regalo sbagliato è mortificante ancor più che riceverlo. Vedere lo sguardo deluso o imbarazzato o, peggio, falsamente contento del nostro fidanzato, di nostra madre o della nostra migliore amica è davvero una sensazione bruttissima. D’altra parte non è piacevole neanche ricevere sempre regali del tutto inadatti a noi. Cosa ce ne facciamo di un romanzo rosa se noi leggiamo solo saggi di Filosofia? O perché mai il nostro ragazzo ci ha regalato una sciarpa se sapeva benissimo che noi volevamo i biglietti per un concerto?

Due coniugi americani, Alex e Natalie Fairhart, hanno fondato una start-up: Hugsi. La società è nata in collaborazione con il dottor Julian Givi , un assistente professore alla West Virginia University, uno dei massimi esperti sul comportamento delle persone in merito al fare e ricevere i regali. L’esperto ha classificato le persone in diverse categorie in base al tipo di regali che preferiscono ricevere: doni materiali, viaggi, cene romantiche, buoni da spendere come si preferisce.

Da qui l’idea di sviluppare una nuova App. Utilizzarla è semplicissimo. In pratica dopo averla scaricata, una persona deve rispondere ad una serie di domande circa i regali che vorrebbe ricevere. Poi l’App, sulla base di queste risposte, stila una lista dei regali perfetti per quella persona. In questo modo chiunque vorrà fare un regalo a quel determinato soggetto – anche perfetti sconosciuti che hanno scaricato l’App- dovrà solo accedere alla App e vedere cosa c’è nella lista dei desideri. Mai più regali sbagliati e mai più delusione né per chi dona né per chi riceve.