Maria Esposito, intesa evidente con Christian Roberto: chi è il giovane attore accanto alla star di Mare Fuori

Maria Esposito innamorata di Christian Roberto? Ecco chi è il giovane attore della star della fiction Mare Fuori. C’è molta intesa.

Maria Esposito è diventata molto nota per aver preso parte al cast di “Mare fuori”, dove interpreta la giovane detenuta Rosa Ricci. Il personaggio dell’attrice è molto apprezzato all’interno della serie per la storia d’amore sofferta con Carmine Di Salvo, che fa parte del clan opposto ai Ricci. Le loro vicende ricordano molto la relazione tormentata di Romeo e Giulietta di Shakespeare.

Uno dei motivi per cui Mare Fuori è diventato un grande successo è dovuto alla bravura degli attori che nonostante la giovane età sono riusciti a calarsi nei ruoli a loro insegnati. Maria Esposito è una delle attrici più giovani della serie tv, avendo avuto solo 18 anni quando ha vestito i panni di Rosa Ricci. Ora l’attrice è molto impegnata a lavorare per la quarta stagione e per uno spettacolo teatrale sulla serie.

Maria Esposito legata a un giovane attore? Ecco chi è Christian Roberto

Maria Esposito ha fatto parlare di sé dopo che nella sua pagina è stato pubblicato un video che la vede insieme a un famoso attore. E’ molto giovane come lei e uscirà presto su Neflix con un film che è molto atteso dai fan dell’attore. Ma cosa c’entra con Rosa Ricci di Mare fuori? Il video divertente svela che con l’attrice Maria Esposito può esserci un forte legame. I fan si sono fatti numerose domande in merito.

L’attore di chiama Christian Roberto ed è uscito su Netflix con “Sulla stessa onda” accanto all’attrice Elvira Cammarone. Inizialmente si pensava che lui e l’attrice fossero fidanzati, ma loro hanno smentito la relazione facendo sapere che sono soltanto amici. Dunque con chi sta il bellissimo Christian Roberto? Dopo il video pubblicato su entrambi i profili di Maria Esposito e dell’attore, molti hanno pensato che tra i due ci sia qualcosa.

Nel video Christian Roberto imita la voce di Rosa Ricci, anche se si tratta di un lipsync dell’attrice dietro le quinte. Il video divertente che vede i due attori al teatro, poiché Esposito sta lavorando per un musical, ha divertito i fan e si sono chiesti: “ma c’è del tenero tra i due?”. In realtà l’attrice era fidanzata con Antonio Orefice, che ha interpretato Totò a Mare Fuori, ma poi si è lasciata con lui e frequenta il tiktoker Jey Lillo.