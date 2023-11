Il cedolino pensione di dicembre è online con i nuovi importi, l’avviso INPS

Grazie al servizio telematico, la tornata di pagamenti viene anticipata dalla pubblicazione degli importi: online il cedolino pensione.

Come di consueto, un periodo temporale paragonabile a quello intercorso tra novembre e dicembre fa scattare i primi segnali di rilevazione. Di che genere? Rilevazione consumistica, stagionale quanto l’influenza, quando si preannuncia l’avvicinarsi delle feste natalizie e la fine dell’anno. Avviene il canonico carotaggio in quelle che si vorrebbero definire “spese pazze” dei consumatori. Pertanto, ecco che le indagini statistiche delle confederazioni di settore, oppure delle associazioni di consumatori saggiano l’aria che tira; o meglio, che tirerà.

È vero, sono previsioni, ma l’effetto sull’imminente fattualità degli acquisti è in un certo qual modo, garantito sulle tasche medie degli italiani. Forse, proprio questo “preannuncio” non rappresenta una casualità rispetto al fatto che si sta avvicinando la pubblicazione della Nadef (circa le linee guida della prossima manovra di governo), con tutte le notizie trapelate a fare anticipatamente da eco.

Pensione di dicembre, anticipato online il cedolino

Quello che filtra dal tavolo del Consiglio dei Ministri non promette molto di buono, anzi. Proprio l’attuale fotografia economica del Paese è corresponsabile della prossima attuazione di misure pesantissime, atte a riportare serenità (almeno nel 2024) nelle casse dello Stato. La coperta da tirare di fa sempre più corta e il recupero della voragine di spesa scaturita dall’ascesa inflazionistica degli ultimi anni lascia intravedere annosi strascichi sui bilanci dei cittadini.

A preoccupare, in prima istanza, è il potenziale aumento delle pensioni sui dipendenti pubblici, in particolare sui medici e il personale ospedaliero. Esso accompagnerà il quasi certo aumento di tasse e imposte, la riduzione di agevolazioni e assegni sociali; oltre a molta economia sulla spesa pubblica (su tutti i settori, la sanità pubblica). Tutto questo attiverà una pericolosa riproporzione rispetto ai cedolini di pensionati e lavoratori, con o senza famiglia a carico.

Cedolino di dicembre online, cosa si troverà nella pensione prima di Natale

Nella cornice della nuovo accorpamento sulle aliquote reddituali utili a calmierare gli assegni sociali e previdenziali, si potrebbe registrare la temuta perdita di percettori corrispondenti a una commisurazione obiettiva dell’aiuto economico richiesto. Tutte queste esigenze di ridimensionamento sono dettate dal recupero di denaro speso per compensare le entrate ai livelli di consumi imposti dall’inflazione.

Nell’ottica della perequazione, saranno sotto la lente degli interessati i cedolini delle pensioni INPS, relative alla competenza di dicembre. Per non avere brutte sorprese (ma anche per conoscere in anticipo buone nuove), sin d’ora è possibile consultare il servizio online (tramite SPID o CIE) del portale dell’Istituto, ove sono visibili i dettagli del rateo prossimo all’erogazione. Il ricalcolo INPS tiene conto del conguaglio ISTAT di un anno da pagare proprio a dicembre.

In più, per alcuni pensionati sopra i 64 anni arriva il momento di ricevere altresì la quattordicesima. Per i contribuenti provenienti da gestioni private, spettacolo e dallo sport professionistico, sotto la soglia del trattamento minimo, è previsto un importo integrativo di 154,94 euro. A seconda delle casistiche, si andrà al rimborso dell’imposta a credito in qualità di contribuente; o al contrario, alla trattenuta se il conguaglio è a debito.