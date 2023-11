“Il Paradio delle Signore” anticipazioni mercoledi 29 novembre: Agata costretta a dire tutta la verità

Il Paradiso delle Signore prosegue la sua messa in onda nel pomeriggio di Rai Uno, le anticipazioni parlano di Agata e della sua verità.

Torna ancora una volta al centro della nostra attenzione il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai Uno che ogni giorno va in onda nel pomeriggio con una nuova puntata. Nonostante il passare del tempo la sua messa in onda continua a essere una delle più seguite del pubblico italiano.

In attesa dunque di vedere le varie puntate, partiamo alla scoperta di qualche anticipazioni che riguarda i prossimi giorni, anticipazioni che vedranno al centro di tutto la giovane Agata, la ragazza infatti ammette di essersi iscritta al corso di disegno senza l’appoggio dei suoi genitori. Sarà Roberto a cercare di convincere Ciro ad appoggiare la figlia.

Nel frattempo Maria scopre che Matteo la accompagnerà fuori Milano al posto di Vito, decisione che poi proprio all’ultimo momento cambia e qualcuno le rivela i reali sentimenti di Matteo per lei. Matilde non riesce a perdonare Tancredi, per quanto lui la scongiuri, e decide di lasciare la villa.

Paradiso delle Signore, Agata assiste ad una discussione tra i genitori

Si prosegue, con le anticipazioni che hanno a che fare con le prossime puntate del Paradiso delle Signore, in cui pare che i colpi di scena saranno davvero dietro l’angolo. Ma cerchiamo di scoprire in anticipo qualche cosa in più.

Come detto prima, Agata non riesce a dire la verità ai suoi genitori riguardo al corso di disegno e proprio nel corso della giornata assiste ad una discussione tra il padre e la madre che la porta a prendere una decisione davvero inaspettata proprio su quella che da sempre è la sua passione.

Dal canto suo Irene, che aspettava questo giorno da tanto, non è più tanto sicura di vincere il concorso per la miglior commessa di Milano, ma le veneri e Alfredo non la abbandonano. Armando inoltre, dopo giorni di sospetti, scopre che Matteo prova qualcosa per Maria.

Infine, spazio anche a Matilde, la donna non riesce a perdonare Tancredi dopo quello che ha scoperto e infatti ancora non è tornata in villa, per questo motivo Tancredi stesso decide di andare da Vittorio per scoprire se sia lui a ospitarla. La reazione dell’uomo sarà però del tutto inaspettata. Anche per lui infatti le cose con Matilde stanno decisamente per complicarsi.