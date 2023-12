Mal di testa e dolori muscolari? Potrebbe non essere quello che pensate, cosa fare subito

Sintomi come mal di testa e dolori muscolari potrebbero essere il campanello d’allarme di qualcosa di inaspettato. Ecco cosa potrebbero significare.

Dopo una giornata stancante al lavoro o in casa o un’estenuante sessione di esercizi o di sport in palestra, non è difficile provare sintomi come mal di testa e dolori muscolari. Questi però potrebbero non essere correlati necessariamente a qualche avvenimento stressante per corpo e mente.

Potrebbero infatti indicare un altro disturbo a cui, in un primo momento, non si potrebbe pensare. Ecco a cosa possono essere ricondotti questi sintomi, come trattarli e prevenirli.

Mal di testa e dolori muscolari potrebbero essere sintomi di un disturbo molto comune e molto diffuso soprattutto in inverno.

Potrebbero essere i sintomi comunissimi dell’influenza, di cui d’autunno e d’inverno soffrono sempre più persone. Quando si ha l’influenza, il primo consiglio che si può seguire è quello di vaccinarsi, in modo da ridurre il rischio di incidenza di questa malattia. Il vaccino è consigliato ogni anno soprattutto alle donne incinte, ai bambini, agli over 65, ai pazienti con malattie croniche, agli operatori sanitari.

Per ridurre le probabilità di contagi di influenza sono buona prassi alcuni comportamenti:

Lavarsi le mani regolarmente e nella maniera corretta, usando acqua corrente e sapone, e asciugandole perfettamente. In alternativa, se non ci sono acqua e sapone, si può usare una soluzione alcolica.

e nella maniera corretta, usando acqua corrente e sapone, e asciugandole perfettamente. In alternativa, se non ci sono acqua e sapone, si può usare una soluzione alcolica. Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani , dato che da qui i germi potrebbero spostarsi al viso.

, dato che da qui i germi potrebbero spostarsi al viso. Evitare di stare con persone malate , dato che l’influenza è contagiosa.

, dato che l’influenza è contagiosa. Usare un fazzoletto o l’incavo del gomito quando si deve starnutire e tossire (e mai la mano)

o l’incavo del gomito quando si deve starnutire e tossire (e mai la mano) Restare a casa se non si sta bene. Questo vale anche per i bambini, che non dovrebbero andare a scuola.

Oltre ai dolori muscolari e al mal di testa, l’influenza si può presentare con altri sintomi come tosse secca, mal di gola, naso che cola, febbre. Quando alcuni di questi o tutti insieme si presentano, si può sospettare di avere l’influenza. Se ci si è accertati di averla, rispettare i corretti comportamenti può aiutare ad evitare di contagiare le altre persone, soprattutto quelle fragili (con cancro, patologie cardiache o respiratorie).