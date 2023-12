Greta Rossetti smaschera Mirko e racconta tutto a Perla: cosa ha detto e fatto Brunetti

L’eliminazione di Mirko ha stravolto le dinamiche al Grande Fratello ma ha reso Greta libera di parlare con Perla Vatiero, smascherando Brunetti.

La relazione d’amore tra Mirko e Greta ha fatto discutere fin da subito i magazine di cronaca rosa, soprattutto nel momento in cui hanno deciso di lasciare insieme il programma di Temptation Island.

L’ingresso di Brunetti al GF ha innescato la miccia di una profonda crisi con la Rossetti, la quale è entrata nella casa anche per evidenziare alcuni atteggiamenti del fidanzato nei confronti di Angelica che non aveva affatto gradito. Nel momento in cui Perla è diventata una concorrente ufficiale del reality show, l’ex tentatrice ha deciso di mettersi da parte e lasciare Mirko libero di concretizzare il riavvicinamento con Perla.

Diventare a sua volta concorrente del Grande Fratello ha permesso a Greta di avere un primo confronto con Mirko e poi con Perla, e continua ancora oggi senza filtri lasciandosi andare a confidenze inaspettate.

Greta smaschera Mirko come un fiume in piena

Contro ogni aspettativa Mirko Brunetti è stato costretto a lasciare la casa del Grande Fratello vedendo sfumare così l’opportunità di chiarire la sua posizione con Greta e né tanto meno con Perla, a seguito del loro riavvicinamento molto chiacchierato nella casa e non solo.

Durante questi primi giorni di assenza di Mirko, Perla e Greta non si sono semplicemente confrontate, ma la Rossetti ha raccontato alcuni retroscena della relazione con Brunetti e la voglia di costruire una vita insieme bruciando anche le tappe. Perla incuriosita da quelle dichiarazioni ha chiesto a Greta se con Mirko stessero pianificando anche il matrimonio, la risposta è stata una doccia gelida: “Sono successe cose che io farei dopo dieci anni di relazione. Quando noi litigavamo post puntata, perché io lo vedevo che lui cambiava e lo vedevo… io gli dicevo: devi tornare con Perla anche a livello amichevole“.

“Voleva fare cose pesanti”

Greta ha riferito a Perla che dopo l’addio a Temptation Island Mirko era pronto a procedere per grandi passi, il riferimento a un figlio è stato inevitabile anche se per metafora da parte della Rossetti.

Nel video diffuso online è possibile vedere Perla visibilmente sconvolta da quelle rivelazioni riguardanti Mirko, il quale proprio recentemente aveva parlato di lei come l’amore puro e la donna da portare all’altare. A rendere tutto molto più difficile e sconvolgente è stata la parte conclusiva del racconto con il quale Greta, definitivamente, smaschera Mirko rivelando la sua verità: “Voleva fare cose più pesanti… e quando io gli dicevo ‘Ok, adesso basta devi tornare con Perla perché io mi devo tutelare, lui mi rispondeva dicendo ‘Ti dimostro in questo modo’. Voleva andare a convivere subito, ma ha fatto cose che, credimi – ha poi concluso Greta -, se ci penso io non sono stata normale che l’ho assecondato, lui non è normale che l’ha fatto“.