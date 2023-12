Sanremo 2024, Amadeus vuole le due leggende della musica italiana per il suo ultimo Festival: annuncio vicino

C’è grande attesa per il Festival di Sanremo 2024: Amadeus vuole stupire tutti portando due super ospiti sul palco dell’Ariston

Ogni anno, la rassegna canora fa il record di ascolti sulle reti RAI. Ma quest’anno, il conduttore e direttore artistico Amadeus vuole davvero superarsi: la pazza idea per portare sul palco dell’Ariston le due leggende della musica italiana come super ospiti.

In questi anni, sotto la supervisione di Amadeus, il Festival di Sanremo ha raggiunto picchi di ascolto che mai aveva ottenuto. Soprattutto negli anni della pandemia da Covid-19, le esibizioni sul palco dell’Ariston ci hanno ridato un minimo di normalità in quei drammatici momenti. E anche successivamente, il Festival della canzone italiana è stato amato come non mai in queste edizioni.

Merito, evidentemente, anche di Amadeus e delle sue trovate. Tante, tantissime. Da Fiorello a Gianni Morandi, passando per Chiara Ferragni, Luisa Ranieri e Zlatan Ibrahimovic. Amadeus ha dimostrato una inventiva fuori dal comune e per questo le edizioni da lui condotte saranno ricordate come quelle di maggiore successo.

Festival di Sanremo 2024: ecco le due leggende della musica italiana

Quello del 2024 sarà l’ultimo Festival sotto la direzione di Amadeus. Per questo motivo, il conduttore ha pensato a un parterre dei roi tra i partecipanti. 27 i big in gara, ai quali si aggiungeranno tre artisti in arrivo da Sanremo Giovani. Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni e i Ricchi e Poveri.

Ma oltre ai cantanti in gara, Amadeus sta pensando a un vero e proprio colpaccio. Il direttore artistico ha un sogno: portare sul palco dell’Ariston due leggende della musica italiana, come Adriano Celentano e Mina. Ebbene sì, sarebbe qualcosa di storico. Sì perché, se è vero che per il “Molleggiato”, al di là dei compensi, si possa fare, assai più complicata appare la questione che riguarda Mina.

La cantante, infatti, sebbene continui a essere musicalmente attiva, ha abbandonato le scene da circa mezzo secolo. Da ultimo, “Un briciolo di allegria” insieme a Blanco. E proprio insieme a Celentano ha realizzato alcuni brani che sono pietre miliari della musica italiana. Uno su tutti, “Acqua e sale”. Insomma, Amadeus ci sta provando e in questi anni ci ha già dimostrato che per lui nulla è impossibile…