Samuel Peron, secondo figlio in arrivo: l’annuncio a sorpresa del ballerino

Samuel Peron sta per diventare padre per la seconda volta? Le parole a sorpresa del ballerino non lasciano spazio a nessun dubbio.

Non ha certamente bisogno di presentazioni, Samuel Peron, il ballerino di Ballando con le stelle che al momento è ancora in gara con Simona Ventura: i due sono tra le coppie papabili alla vittoria finale, eppure il motivo per cui finisce al centro dell’attenzione riguarda la sua vita privata.

Lo sportivo è diventato padre per la prima volta del piccolo Leonardo da poco insieme con la compagna Tania, eppure pare che i due non abbiano nessuna intenzione di fermarsi e infatti il secondo figlio potrebbe essere in arrivo prima del previsto, il suo annuncio non lascia spazio a nessun dubbio.

“Io e Tania è come se fossimo già sposati, diventare genitori per noi è stata una gioia indescrivibile” ha ammesso nella sua intervista per il settimanale Nuovo sottolineando come il matrimonio non sia nei loro progetti, ma le sue parole non sono finite qua. Ecco che cosa ha rivelato ancora.

Samuel Peron papà bis? “E’ il nostro progetto imminente”

Insomma le cose stanno davvero cosi, Samuel Peron che è già padre del piccolo Leonardo, ha in progetto insieme con la compagna Tania di mettere in cantiere un fratellino o una sorellina per il loro primogenito, un’idea che per la coppia è più importante del matrimonio stesso a cui per il momento non pensano.

“Leonardo mi ha dato una sferzata di energia incredibile, non ci sta successo professionale che possa pareggiare il traguardo di diventare padre” ha ammesso sempre per il settimanale Nuovo e ancora: “Leo è il regalo più bello che la vita mi potesse fare”. Delle parole davvero dolci quelle del ballerino che ha anche ammesso come il segreto tra lui e la compagna è il fatto di riuscire sempre a compensarsi, lei stando alle sue parole riesce a farlo stare con i piedi per terra.

Detto questo, il conto alla rovescia per la finale di Ballando con le stelle è cominciato, quest’anno insieme a Simona Ventura punta davvero ad alzare la coppa finale e visti i presupposti potrebbe davvero riuscirsi alla grande: le carte da giocare ci sono tutte e sono tutte al punto giusto. Per il resto non serve che attendere per scoprire come andranno a finire le altre puntate e quali saranno i voti della giuria.