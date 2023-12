Misuri la pressione a casa? Attenzione a questi 10 errori: potrebbero darti risultati falsati!

Tenere la pressione sotto controllo è molto importante ma se la misuri a casa fai attenzione a non commettere certi errori.

La pressione è uno dei valori più importanti insieme al colesterolo e al diabete. Deve essere misurata regolarmente ma se la misuri a casa, fai molta attenzione perché se commetti certi errori i risultati potrebbero essere falsati.

Gran parte delle persone in tutto il mondo soffrono di pressione troppo alta: la cosiddetta ipertensione. L’ipertensione, se diventa costante, è una malattia metabolica esattamente come il diabete, il colesterolo, l’obesità e l’ipotiroidismo. Si tratta di patologie solitamente sottovalutate ma in realtà gravissime. Infatti la pressione alta affatica il muscolo cardiaco e, se viene trascurata, può provocare ictus e infarti.

Di conseguenza è fondamentale mantenere la pressione nei giusti range che, secondo le ultime indicazioni ufficiali dell’Organizzazione mondiale della sanità, devono essere 115 per la massima e 75 per la minima. È importante misurare regolarmente la pressione per assicurarsi che non sia nè troppo alta né eccessivamente bassa. Se la misuri a casa, però, fai attenzione a non commettere certi errori altrimenti i risultati verranno falsati.

Pressione: non fare questi errori quando la misuri

Misurare la pressione con regolarità è importante per assicurarsi di avere i valori giusti. Avere la pressione troppo alta o troppo bassa può causare problemi alla salute. Avere la pressione troppo alta può provocare ictus e infarti mentre avere la pressione troppo bassa può portare a svenimenti e collassi.

Solitamente con il corretto stile di vita, alimentazione sana e sport i valori tornano nel giusto range. In ogni caso è importante misurarla spesso per essere sicuri che sia tutto a posto. Se la misuri a casa stai attento a non fare i 10 errori che ti elencheremo o i valori potrebbero venire falsati.

Per prima cosa devi assicurarti che la macchinetta che utilizzi per misurare la pressione funzioni bene. Dunque il primo errore da non commettere è usare un apparecchio che non viene tarato da parecchio tempo. Secondo errore da non fare, molto comune a tutti: non misurare la pressione se hai appena fumato o bevuto una bevanda alcolica o se hai bevuto tè o caffè o se hai mangiato molto. In tutti questi casi la tua pressione risulterà più alta.

Terzo errore da non fare: non riposare. Prima di misurarti la pressione stai steso per almeno 5 minuti. Quarto errore: incrociare le gambe. Le gambe devono essere ben appoggiate al pavimento e mai incrociate. Quinto errore: misurare la pressione in un ambiente non tranquillo. L’agitazione farà salire i valori che sembreranno più alti di quelli effettivi. Sesto errore: parlare, gesticolare e distrarti durante la misurazione.

Settimo errore piuttosto frequente che falsa i valori: alzare la la manica della maglia in modo da creare pressione sul braccio. Ottavo errore: usare il cellulare mentre ti misuri la pressione. Nono errore: posizionare male il bracciale. Decimo errore: correre o fare sport subito prima della misurazione. Se hai fatto attività fisica, attendi almeno 30 minuti.