Il Paradiso delle Signore, cosa accadrà il 18 dicembre: la rivelazione shock di Tancredi, verità clamorosa su Matilde

Cresce il fermento tra i fan de Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni riguardanti la puntata del 18 dicembre vedono come protagonista indiscusso Tancredi.

Le ultime settimane sono state un continuo crescendo di emozioni per il pubblico de Il Paradiso delle Signore. Tancredi ha deciso di confessare a Matilde di essere lui il responsabile dell’incendio alla Fabbrica Frigerio, un segreto che portava come un macigno sperando di trovare comprensione nella moglie dopo averle rivelato tutto quanto.

Nonostante l’incidente, l’aver scoperto la verità del marito e il ricatto fatto da Vittorio Conti, la Frigerio ha deciso di partire e lasciare Milano… ma gli ostacoli per lei sono già all’orizzonte.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 18 dicembre 2023

Matilde ha deciso di cedere alla passione con Vittorio e in lei si manifesta l’intenzione di vivere quella relazione e, supportata dal Conti, chiedere magari l’annullamento delle nozze da Tancredi. Questa prima parte della favola per Matilde e Vittorio incontrerà una lunga serie di problematiche e non solo, dato che a interferire tra loro sarà persino Marta Guarnieri.

Rivedere l’ex moglie per Vittorio è stato uno shock, mentre Marta cercherà di avere un confronto con lui nel tentativo di farlo riflettere sulla relazione intrapresa con una donna sposata, a prescindere che si tratti della moglie di Tancredi. Nel caso in cui questa storia clandestina venisse allo scoperto a pagarne le conseguenze non sarebbero solo le famiglie di entrambi, ma anche Il Paradiso delle Signore e la Galleria Milano Moda.

Tancredi, però, non ha di certo intenzione di rimanere a guardare e la sua azione cela una nuova scioccante verità per Matilde.

Tancredi sconvolto, la sua è una rivelazione scioccante

Marta e la zia Adelaide non immaginavano di certo un rientro a Milano così turbolento, ma il timore della contessa è che la sua famiglia venga travolta da un nuovo scandalo proprio adesso che Odile ha deciso di seguirla lasciando Ginevra.

Dopo aver scoperto la relazione tra Matilde e Vittorio, Tancredi deciderà di fare un’altra struggente confessione alla zia e alla cugina: lui ha distrutto la Fabbrica Frigerio, nonché il reale motivo per il quale in passato la moglie l’ha lasciato ancora una volta, prima di concedersi una seconda possibilità proprio a Milano. A ogni modo il giornalista e imprenditore ha assicurato alla Contessa e la nipote di non voler trascinare nello scandalo il buon nome dei Sant’Erasmo, disposto a lasciare andare Matilde se davvero desiderasse partire.

Marta rimarrà sconvolta da tutte queste novità, ma in Matilde rivedrà sé stessa prima di lasciare Vittorio e trasferirsi in America dove ha ritrovato i suoi sogni e una nuova vita. Non a caso, sarà proprio la Guarnieri (ex Conti) a convincere la Frigerio a partire, certa che un periodo lontana da Milano potrebbe davvero aiutarla e non solo, dato che la sua assenza eviterà di certo lo scandalo che potrebbe socialmente distruggere tutti loro.