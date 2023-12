Un oggetto di uso quotidiano mette a rischio la salute dei cani: attenzione sopratutto durante le feste

Avete un cane molto curioso dentro casa? Allora forse dovreste sapere che bisogna tenerlo lontano da un oggetto di uso quotidiano

Ci piace concederci qualche vizio, soprattutto ora che sta arrivando il Natale e porta con sé quell’atmosfera magica di cambiamento e di relax in cui ci sentiamo molto più attenti e sensibili.

Tante volte in casa siamo soliti utilizzare e circondarci di oggetti particolari o che a noi sembrano essere di uso normale e comune, ma che magari invece nascondono dei lati negativi o delle qualità per cui invece dovremmo alzare le orecchie e prestare attenzione per noi di certo, ma non solo.

Infatti nelle famiglie non vivono solo gli esseri umani, ma anche gli animali, i cani e i gatti solitamente. Si dice che il cane abbia una particolare sensibilità e da un certo punto di vista sia abbastanza esposto e delicato verso determinate cose, a cui magari noi esseri umani non facciamo caso, per cui tendiamo a sottovalutare per mancanza di conoscenza o di esperienza, se qualcosa può danneggiare o meno la salute del nostro animale domestico.

L’informazione in tutti questi casi è assolutamente indispensabile e non se ne può fare a meno, anche perché il nostro cane non può parlare e non può eventualmente comunicarci un suo stato di malessere.

A quale oggetto dobbiamo fare attenzione se abbiamo un cane in casa

Dovremmo sempre fare attenzione ai prodotti e alle sostanze che teniamo dentro casa, soprattutto quando abbiamo degli animaletti molto curiosi che hanno sempre bisogno di marcare il territorio con il loro odore e che soprattutto vanno a mettere il muso veramente in tutti i posti, anche spesso in luoghi che non sapevamo esistessero.

In particolar modo, sembra che un oggetto sia dannoso per i cani. Facciamo molta attenzione infatti agli oli essenziali. Per esempio l’olio dell’albero del thé che lasciamo vaporizzare con il diffusore nell’aria anche per molto tempo, in realtà può essere molto pericoloso per i nostri pets.

Soprattutto per i cani, pare che inalare tali sostanze sia altamente dannoso e provochi degli effetti collaterali anche immediati, come per esempio stato confusionale dell’animale tanto da non rispondere agli impulsi o da non riconoscere i padroni. Delle sostanze tossiche entrerebbero nella pelle dei cani fino poi a poter raggiungere gli organi interni, specialmente se non si interviene per tempo. Per cui quando compriamo un diffusore facciamo molta attenzione all’origine e alla sua sicurezza per far stare bene noi e i nostri cani.