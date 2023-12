Passi il tempo a rimirar le stelle? Questo test fa al caso tuo: solo un vero esperto sa identificare questa costellazione

Se le stelle sono la tua passione più grande, allora questo test non dovrebbe essere troppo difficile: riesci a indovinare la costellazione?

I test sono un modo divertente per sfidare la propria abilità in pochi secondi di tempo e per vedere se si è veramente bravi come ci si aspettava, divertendosi in un gioco leggero e simpatico.

Se ami il mondo dell’astronomia e ti piace conoscere tutto ciò che si trova oltre al nostro orizzonte, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e indovinare quale sia la costellazione formata dalle stelle presenti. Per i più bravi potrebbe sembrare un test anche abbastanza semplice, ma vi è una difficoltà in particolare, visto che avrai solo 10 secondi per riuscire a trovare la risposta esatta.

Per questa ragione ti invito a impostare un cronometro, sia per poter rispettare questa regola, sia per evitare di prenderti più tempo, e solamente una volta in cui esso sarà arrivato a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e vedere se le tue abilità e conoscenze sono solide come avevi immaginato.

Il test delle stelle: e tu hai indovinato la costellazione?

Le costellazioni sono dei gruppi di stelle presenti nel cielo e che formano figure che fin dall’antichità sono state identificate e riconosciute in immagini ben precise. Per riuscire a vedere le costellazioni bisogna trovarsi in un posto con poche luci artificiali, in modo tale che le stelle possano risplendere al meglio possibile.

Per darti un indizio per riuscire a indovinare più facilmente questa costellazione, devi sapere che essa fa riferimento a uno segno dello zodiaco e che è una parola formata da sei lettere. Nel caso in cui non riuscissi a risolvere questo test non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni di questo genere per poterti mettere alla prova. Tornando al test vero e proprio, se i 10 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato di questo test.

La costellazione da indovinare era quella del Cancro: si tratta di una delle 48 costellazioni presenti nell’emisfero boreale, e confina con quella dei Gemelli, del Leone e dell’Idra. La stella più luminosa di questa costellazione è chiamata Beta Cancri e dista 130 anni luce dalla terra.

E tu eri riuscito a indovinare la costellazione oppure non la conoscevi?