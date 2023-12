Beautiful, terremoto sui Forrester: Ridge sempre più isolato

Terremoto sui Forrester nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni rivelano che Ridge è sempre più isolato: ecco che cosa accadrà nella famiglia.

La soap opera americana è stata creata da William e Lee Phillip Bell ed è andata in onda per la prima volta nel lontano 1987. Fin dalle prime puntate ha conquistato i telespettatori che hanno continuato a seguire gli episodi con interesse.

In Italia, la prima puntata di Beautiful è andata in onda il 4 giugno 1990 su Rai 2, solo in seguito è passata alle reti Mediaset e ora continua ad essere uno spettacolo di punta su Canale 5. L’ambientazione della soap opera è Los Angeles, dove tantissimi sono stati i personaggi che si sono susseguiti negli anni, creando suspense e colpi di scena.

Nonostante i grandi cambiamenti per quanto riguarda il cast e la trama, quello che è rimasto invariato all’interno dello show è la presenza delle famiglie protagoniste. Tutto gira intorno ai Forrester, la storica famiglia proprietaria dell’omonima azienda di moda. Le anticipazioni americane rivelano che i membri della casata vivranno un momento complicato.

Beautiful, momento complicato per i Forrester: colpo di scena

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che tutti gli occhi saranno puntati sui Forrester e sul patriarca Eric, personaggio interpretato dall’attore John McCook fin dalla prima puntata. Tutti saranno preoccupati per lo stato di salute dell’uomo, dopo che ha avuto un malore ed è stato portato in ospedale d’urgenza.

Lo stato di salute precario di Eric apre una guerra civile in famiglia, soprattutto perché il patriarca ha perso conoscenza e non si capisce chi è che controlla e segue le cure mediche. In stato di agitazione c’è la moglie Donna, che si prenda cura di lui da quando è stata diagnosticata la malattia.

Intorno a Eric c’è anche il figlio Ridge, a cui è stata concessa dal padre la procura per prendere le decisioni mediche. Le cose si fanno un po’ più agitate quando Carter porta i documenti a Ridge e gli rivela che il padre ha apportato delle modifiche nel suo testamento.

A ribaltare la situazione potrebbe essere anche l’arrivo degli altri figli di Eric. C’è attesa anche per il ritorno di Thorne e Bridget, i quali sono pronti a cercare di fare di tutto per mantenere il padre in vita. Inoltre, nelle puntate precedenti Finn ha fatto delle ricerche in merito alle condizioni di salute del patriarca della famiglia e sulla malattia, così da capire se ci sono delle speranze.