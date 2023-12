Anticipazioni turche Terra Amara, colpo di scena: Zuleyha finisce nei guai, ma accade qualcosa di impensabile

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che Zuleja presto finisce in guai molto seri per colpa della sua rivale

Prosegue con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni della soap opera ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno nuovi e clamorosi colpi di scena. Zuleja è nei guai e questo perchè la polizia la controlla. Ormai gli inquirenti sembrano sapere che sia stata lei ad uccidere Umit.

Il padre di quest’ultima arriverà in città e vorrà fare chiarezza sulla morte della figlia, visto che una fonte anonima gli ha assicurato che non è morta in un incidente. Verranno così riaperte le indagini per cercare di arrivare alla soluzione di questo giallo e alla fine il medico accetterà per la riesumazione del corpo. A questo punto l’Altun temerà davvero il peggio.

Anticipazioni quarta stagione Terra Amara: Zuleia uccide Umit

Le anticipazioni ci fanno sapere che nella quarta stagione Zuleja si macchierà di un grave delitto. La donna ucciderà per sbaglio Umit, dopo che quest’ultima avrà rapito suo figlio. Dopo l’accaduto la moglie di Demir chiederà aiuto a Friket e Fekeli che faranno di tutto per evitarle il carcere.

Sarà però Hakan a salvare la donna, perché di nascosto prenderà il corpo di Umit e farà credere che sia morta in seguito a un incidente stradale. Tuttavia nel corso della quarta stagione della soap, ci sarà spazio per l’arrivo a Cukurova del padre della dottoressa intento a fare chiarezza sulle causa della morte di Umit. Questo perché riceverà una chiamata anonima dove verrà informato di alcuni particolari del tragico evento.

Terra Amara, Zuleja prima sospettata per la morte di Umit

Stando agli spoiler il padre di Umit arriverà a Cukurova con un solo obiettivo, quello di fare chiarezza su quello che è successo. Nel dettaglio l’uomo andrà dagli inquirenti dicendo che sua figlia non è morta in un incidente stradale ma bensì uccisa per mano di qualcuno. Assieme al suo avvocato chiederà la riesumazione del corpo della giovane.

A quanto pare, i risultati dell’esame daranno ragione al padre di Umit e dimostreranno che la dottoressa è stata ammazzata. A quel punto la polizia inizierà ad indagare su quanto accaduto quella notte e le prime indagini porteranno proprio a Zuleja. Cosa succederà? Si apriranno le porte del carcere per la giovane Altun? Non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.