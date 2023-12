La dieta per la longevità: la rivela una donna di 115 anni

Se state cercando il segreto della longevità, nessuno meglio di una centenaria può svelarvelo. Ecco la “ricetta” di Helena Pereira dos Santos.

115 anni e non sentirne il peso. Almeno, non sullo stomaco. È il primato di Helena Pereira dos Santos, una brasiliana che ha festeggiato l’eccezionale traguardo proprio in questi giorni. E il merito, spiega lei stessa, è tutto di un alimento che ha saputo assicurarle tanta salute e una straordinaria longevità. La scienza, oltretutto, le dà ragione…

A 115 anni compiuti la Nostra gode ancora di una qualità della vita sorprendentemente alta, rimanendo attiva e in qualche modo indipendente. Anche se è andata in pensione molti anni fa, Helena si dedica ai suoi hobby preferiti: rammendare vestiti e realizzare bambole di pezza. Si concede anche delle belle passeggiate e va a fare la spesa con l’aiuto della nipote. Cosa mangia di tanto speciale, vi starete chiedendo… La risposta vi stupirà.

Dimmi cosa mangi e ti dirò quanto vivrai

Il segreto di una così lunga vita è stato mangiare semplicemente fagioli (e molti). Grazie a una dieta ricca di questo legume, dice l’ultracentenaria, si è mantenuta “forte”. In effetti, un sempre più ampio corpus di ricerche suggerisce che il consumo di legumi (fagioli, lenticchie, piselli, ceci e così via) può avere un profondo impatto sulla longevità. In particolare, uno studio del 2004 ha appurato che si potrebbe ridurre il rischio di mortalità dell’8% per ogni 20 grammi di fagioli o legumi mangiati quotidianamente.

Più in generale, gli esperti raccomandano di seguire una dieta a base di verdure, eliminando completamente (o quasi) la carne e limitando molto anche il consumo di pesce. Il consiglio per chi desidera spegnere 100 candeline o più è quello di concentrarsi su cibi integrali di base, puntando su frutta, verdura e cereali, e ridurre drasticamente l’assunzione di alimenti trasformati. Non solo: bisognerebbe bere molta acqua, fare spuntini genuini (ottime le noci) e limitare il più possibile l’assunzione di zuccheri. Le uova e i latticini? Meglio pochi o niente.

Sebbene attribuisca le sue buone condizioni di salute in gran parte alla dieta, Dos Santos precisa che anche altri fattori hanno dato un contributo importante: dormire bene, fare esercizio fisico e sapersi ritagliare momenti di felicità. La genetica e la buona fortuna hanno fatto il resto…