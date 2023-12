Non riesci a fare a meno di dolci e merendine? Secondo la scienza non è colpa tua

Se non riesci a fare a meno di dolci e merendine, la scienza ti svela il motivo, ecco come mai il nostro cervello è dipendente da queste sostanze.

Il cibo è strettamente collegato alla nostra salute, per questa ragione le linee guida ci raccomandano di assumere molta frutta e verdura e di prediligere alimenti ricchi di fibre come ad esempio cereali integrali, a discapito di quelli raffinati. Tutti questi alimenti, sono degli ottimi alleati per il funzionamento del nostro organismo, permettono di prevenire determinate patologie grazie la loro azione antiossidante e antinfiammatoria, sono infatti cibi ricchi di vitamine e minerali davvero essenziali.

Diversi studi hanno associato la comparsa di determinate patologie ad una dieta iper calorica e squilibrata, tra gli alimenti più nocivi, ci sarebbero sicuramente quelli ricchi di grassi saturi e quelli carichi di zuccheri. I grassi saturi infatti compromettono il buon funzionamento delle nostre arterie, e aumentano il rischio di patologie cardiovascolari, ictus e malattie neurodegenerative.

Lo zucchero, provoca all’interno del nostro corpo dei picchi glicemici, che ripetuti nel tempo possono alzare i nostri livelli di zucchero nel sangue. Livelli alti della glicemia anche all’interno dei valori normali, ma comunque tendenti verso il valore massimo, sono stati correlati a diverse patologie come cancro, diabete, malattie autoimmuni e neurodegenerative.

Scopri come mai il nostro cervello è dipendente da dolciumi e dal junk food

Quando si parla di alimentazione sana, l’obiettivo non è quello di demonizzare alcuni cibi, tuttavia è quello di incrementare la consapevolezza nelle persone e apportare alcune modifiche al nostro stile di vita. Mangiare sano, non significa seguire un regime alimentare noioso, o essere ossessionati dalla propria forma fisica.

Potremmo anche mangiare tutti i giorni al fast-food e comunque non ingrassare, se abbiamo un buon metabolismo, o se facciamo molta attività fisica, tuttavia col passare del tempo il nostro organismo potrebbe essere compromesso. Gli alimenti migliori da portare a tavola nel quotidiano, sono frutta e verdura di stagione, cereali integrali, pane, pasta, legumi, patate dolci, frutta secca, tofu e anche cioccolato fondente.

Questi sono solo alcuni esempi di alimenti che fanno bene alla nostra salute, chiaramente se mangeremo un dolce una volta settimana, o una pizza con gli amici, la nostra salute non sarà compromessa. Le ricerche infatti parlano chiaro, ciò a cui dobbiamo prestare attenzione, sono le abitudini, non gli sgarri che sono consentiti e, che se fatti con consapevolezza, non ci creeranno alcun problema.

A volte, possiamo sentire una gran voglia di concederci un dolce o un junk food, ciò accade perché assumendo questi cibi ricchi di zucchero e grassi, prevalentemente saturi, nel nostro cervello salgono i livelli di dopamina, un neurotrasmettitore prodotto da varie aree cerebrali che ha un ruolo fondamentale in diverse funzioni. È questa la ragione per cui a volte, potrebbe innescarsi una dipendenza da alcuni alimenti che potrebbero conferirci una sensazione di benessere. Ciò che dobbiamo fare, è abituarci a sapori nuovi e concederci qualche piccolo sgarro all’interno di uno stile di vita sano.