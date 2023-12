Se abbandoni questi alimenti ti allunghi la vita, ultima scoperta scientifica: quali sono i cibi da eliminare e come sostituirli

Secondo un’ultima scoperta scientifica ci sono alimenti che se abbandonati possono allungare la vita. Ecco come eliminarli e soprattutto come sostituirli.

L’alimentazione influisce in maniera determinante sulla durata della propria vita. Questo almeno è quanto è emerso da una scoperta scientifica molto interessante condotta dai ricercatori dell’Università di Bergen in Norvegia.

Di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere al riguardo. Si tratta di informazioni particolarmente importanti che vale la pena approfondire qualora si volesse allungare la vita, stando in salute e godere di un benessere generale.

Alimenti da abbandonare per allungare la vita, quali sono

Come accennato sopra, gli alimenti possono incidere in maniera importante sulla salute dell’uomo. Nello specifico, può essere utile sapere che alcuni di essi possono essere dannosi per l’organismo e dunque devono essere fortemente limitati.

A conferma di ciò c’è uno studio guidato da Lars Fadnes, dell’Università di Bergen in Norvegia, che ha messo in evidenza le conseguenze che possono nascere da un’alimentazione sbagliata e dunque la necessità di mangiare i giusti alimenti. Nello specifico, è emerso che una dieta sana sarebbe in grado di allungare la vita fino a 10 anni.

Lo studio in questione ha analizzato uomini e donne quarantenni, passati da un’alimentazione non sana ad una più salutare, basata sulle raccomandazioni degli esperti. Ebbene, il risultato è stato che si è avuto un aumento dell’aspettativa di vita di circa 9 anni. La dieta seguita dai partecipanti allo studio era basata essenzialmente sul consumo di pesce, cereali integrali, verdure e frutta.

Alla luce di questi risultati, gli esperti hanno spiegato che il guadagno in termini di aspettativa di vita sono maggiori quanto maggiori sono i cambiamenti apportati al proprio stile di vita e dunque alla propria alimentazione. Ciò vale anche nel caso di soggetti anziani in quanto si può agire sui muscoli rafforzandoli e prolungando la propria aspettativa di vita anche di 5 anni. In questo senso, è fondamentale che tutti possano avere accesso a cibo sufficientemente nutriente e sano, a prezzi accessibili.

In questo modo, è possibile debellare alcune patologie anche molto gravi che affliggono la società, tra cui l’obesità. Una soluzione potrebbe essere eliminare i distributori automatici di bevande e snack come anche promuovere una maggiore conoscenza nelle persone formando le stesse nelle scuole o ancora nei luoghi di lavoro.