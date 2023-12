Ignazio Boschetto, la dura battaglia contro il tumore: “Io e mia sorella non volevamo …”

Non sono stati mesi facili quelli che ha appena vissuto il cantante Ignazio Boschetto. Ecco il tumore che in famiglia hanno dovuto combattere

Cantante del gruppo Il Volo, composto da lui, Piero Barone e Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto è nato a Bologna nel 1994 ed oggi gira il mondo grazie alla sua musica. Nonostante a livello lavorativo tutto vada a gonfie vele, a livello privato invece quest’ultimo anno è stato particolarmente impegnativo, soprattutto sul fronte della salute.

Poco tempo fa, infatti, Ignazio Boschetto ha dovuto dire per sempre addio a suo papà, che è morto a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La vita, però, non l’ha lasciato in pace neanche dopo un evento così drammatico e poco dopo gli ha presentato un altro ostacolo enorme: ecco cosa è successo.

Ignazio Boschetto, il tumore contro cui hanno lottato

Oltre alla scomparsa del padre, Ignazio Boschetto deve fare i conti con altre tragedie. La prima lo riguarda personalmente ed è una condizione patologica con la quale convive dal momento in cui è nato: si tratta dell’agnesia unilaterale, che comporta la presenza nel suo corpo di un rene solo. Fortunatamente, nel suo caso l’organo presente funziona perfettamente e lavora anche per quello assente, anche se in alcuni casi questa patologia può comportare conseguenze non facili.

Nella sua vita, poi, Ignazio Boschetto ha dovuto affrontare anche un altro grande dolore. Si tratta del tumore che ha colpito sua mamma Caterina Licari, da sempre al fianco del figlio fin dalle sue prime esperienze professionali con Il Volo. Nello specifico, la donna è stata colpita da un tumore al viso, che l’ha costretta per diverso tempo lontana dalla famiglia. Parlando di quel periodo, Ignazio Boschetto ha riferito che, a Natale, l’unico sogno suo e di sua sorella era quello di vedere la mamma ritornare a casa, da loro.

“Le esperienze brutte magari le ricordiamo con un sorriso amaro ma sono state il nostro passato” ha raccontato Ignazio Boschetto nel corso di un’intervista a Domenica Live, ammettendo quindi che pur superate certe esperienze rimangono impresse nel cuore e nell’anima. Crescendo, però, il dolore vissuto sarà sempre più lontano e la sua vita e la sua carriera gli regaleranno emozioni sempre più intense.