Presta attenzione all’ora in cui ti svegli durante la notte: potresti soffrire di un disturbo grave

Devi prestare molta attenzione all’ora in cui ti svegli durante la notte. Potresti soffrire di un disturbo molto grave.

Ti capita mai di svegliarti all’improvviso durante la notte e non riuscire più a trovare il sonno? Niente paura, si tratta di un fenomeno molto comune che colpisce tantissime persone in tutto il mondo. Il più delle volte si tratta di motivi del tutto banali, come delle giornate molto frenetiche dove si è andati a dormire ad orari diversi per tutta la settimana.

Tuttavia, non sempre si tratta di una vita frenetica, ma talvolta può dipendere da altri disturbi riconoscibili anche a seconda dell’orario in cui ci si sveglia. Scopriamo allora a cosa è dovuto il nostro svegliarsi durante la notte a seconda dell’orario.

Svegliarsi durante la notte: i motivi in base all’orario

Se continui a svegliarti durante la notte, nonostante tu pensi di avere uno stile di vita normale, allora dovresti stare attento all’orario in cui ti svegli. Se ti svegli poco dopo esserti addormentato, verso le 22.00 molto probabilmente non fai abbastanza attività fisica e quindi non sei abbastanza stanco per trovare sonno.

Se invece ti svegli alle 23.00 significa che hai mangiato troppo tardi. In questo caso a contribuire alla tua insonnia sono i troppi grassi saturi che il più delle volte rendono difficile la digestione. L’ideale sarebbe mangiare verso le 19.00 o le 20.00 in modo da andare a dormire almeno 2-3 ore dopo aver cenato.

Chi si sveglia verso l’1.00, invece, probabilmente ha esagerato con gli alcolici. L’esperto del sonno, Neil Stanley, ritiene infatti che eccedere con l’alcol sia un primo modo per prendere facilmente sonno, ma questo non significa che dormiremo bene. Se invece ti svegli verso le 2.00 hai sicuramente esagerato con gli zuccheri. La presenza di troppo zucchero nel sangue porta inevitabilmente a svegliarci durante la notte.

Un risveglio verso le 3.00 può essere un sintomo del troppo caldo presente nella stanza o semplicemente nel letto. Prova a dormire più leggero, abbassando la temperatura del riscaldamento nella stanza da letto. Nel momento in cui i risvegli avvengono più spesso verso le 4.00, iniziano ad esserci delle cause di fondo più gravi, come lo sviluppo di uno stato depressivo. Quando questi risvegli diventano di routine è il caso di rivolgersi ad un professionista, in modo da risolvere la problematica nel modo corretto.

Se ti svegli verso le 6.00 – e la tua sveglia non è prevista verso quest’ora, ma ben più tardi – allora sei estremamente stressato. Verso le 5.00, infatti, i livelli di cortisolo iniziano ad aumentare e nel momento in cui c’è un eccesso di questo ormone, meglio conosciuto come l’ormone dello stress, vuol dire che seri esageratamente stressato. Nel caso in cui il tuo risveglio avvenga verso le 6.30, probabilmente sei disidratato. Il consiglio rimane sempre quello di bere almeno 2 litri d’acqua durante la giornata, in modo da non arrivare a sera disidratati.