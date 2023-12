Non disperare, se hai problemi con l’intestino prova questi alimenti: lo rimettono in salute

Da tempo ormai hai frequenti problemi con il tuo intestino? Non temere, ci sono alcuni alimenti che potrebbero fare al caso tuo, scopriamoli

Come ben sappiamo, è di estrema importanza riuscire a prendersi cura del proprio corpo e soprattutto della propria salute e molto spesso un valido alleato può essere ricavato proprio dagli alimenti che arricchiscono e colorano la nostra dieta.

In particolare, infatti, quando c’è qualcosa che non va, il nostro corpo procede con l’inviarci dei segnali e proprio per questo motivo oggi abbiamo deciso di soffermarci su quelli inviati a livello dell’intestino.

Se dunque da tempo avete notato l’insorgenza di problemi sempre più frequenti come bruciori o fastidi nel vostro intestino, allora fareste bene a integrare questi cinque alimenti all’interno della vostra dieta. Farne a meno, infatti, sarà semplicemente impossibile una volta scoperti i benefici.

Alimenti per problemi all’intestino, quali sono

Al primo posto degli alimenti che potrebbero fare al caso vostro se da tempo soffrite di problemi all’intestino troviamo proprio il psillio, che per chi non lo sapesse possiamo facilmente trovare all’interno del nostro pane keto. Secondo uno studio molto importante e pubblicato dal Journal Molecular, infatti, sembra proprio che basti un po’ di questo ingrediente assunto ogni giorno per riuscire a ristabilire e modificare l’equilibrio del nostro intestino. Questo vale sia per la manutenzione di chi è in salute, sia per una correzione di chi presenta dei problemi.

Al secondo posto degli alimenti che dovreste aggiungere alla vostra dieta troviamo anche i carciofi: l’assunzione regolare di questo cibo, infatti, potrebbe essere l’ideale per ridurre condizioni di stress ossidativo e proprio per questo motivo potrebbe aiutarci a ridurre anche possibili acidità. Da non sottovalutare è anche l’aiuto che possiamo trarre dall’assunzione regolare di latticini fermentati, tra cui in particolare citiamo il Kefir: questo, infatti, potrebbe essere un vero e proprio alleato indispensabile per quanto riguarda la condizione salutare del nostro intestino.

Arriviamo ora agli ultimi due alimenti che potrebbero rappresentare un toccasana per tutti noi e soprattutto per un corretto equilibrio e funzionamento del nostro intestino. Stiamo parlando dei semi di lino e del brodo d’ossa. Per quanto riguarda il primo, uno studio ha dimostrato che proprio i semi riescono a modificare ben 33 specie di batteri presenti nel nostro intestino e dunque ad agire su di loro. Invece, per l’ultimo elemento le motivazioni possono essere ben due: innanzitutto, la gelatina è l’ideale per rivestire e dunque proteggere il nostro intestino e in secondo luogo bisogna citare la presenza di glutammina, che è l’ideale per il nostro sistema immunitario.